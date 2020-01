Funchal Maraton - eller Maratona do Funchal - ble arrangert 19. januar med ca 700 deltakere totalt på maraton, halvmaraton og 8 km. Deltakerne kom fra 48 nasjoner, og fra Norge finner vi fem løpere i resultatlistene på maratondistansen.

Raskest av de norske løperne var Marius Nakkeid fra Romerike Ultraløperklubb som kom på 8. plass i herreklassen med tiden 2:58:58. Det holdt til 2. plass i M40-44. Marius kunne også glede seg over at kona Barbro fullførte sitt 10. maratonløp på en fin 11. plass i kvinneklassen.

Det ble også en norsk klasseseier, til Helge Fuglseth fra Ålesund FIK. Kondis sin lokalredaktør for Møre&Romsdal vant M70 overlegent med tiden 3:54:11. For et halvt år siden løp han sitt maraton nr 200: Kondis.no-reporter løp sitt maraton nr 200 i Hornindal, 70 år i dag





Helge Fuglseth, dagen før dagen. (Privat foto)



De norske resultatene:

Menn maraton (192 startet, 184 fullførte): 8 Marius Nakkeid Romerike Ultraløperklubb 2:58:58 2 i M40 60 Svein-Rune Johannessen Ålesund FIK 3:48:04 6 i M55 70 Shezad Inayat Spirit Stavanger FIK 3:54:00 11 i M45 71 Helge Fuglseth Ålesund FIK 3:54:11 1 i M70 Kvinner maraton (63 startet, 60 fullførte): 11 Barbro Lindkvam Sørumsand 3:44:21 3 i K35

Alle resultater på maraton



Marius Nakkeid har sendt oss denne rapporten fra Madeira:

Maraton løpsrapport fra Madeira Funchal 19 Jan



Marius langs landeveien på Madeira. (Privat foto)



Vi hentet startnummer dagen i forveien og avtalte med arrangøren at det var mulig å legge ut egne drikkeflasker på drikkestasjonene, noe som var hensiktsmessig i det varme klimaet. Ca 25 grader ved løpet slutt. Deretter var det obligatorisk pastaparty på en italiensk restaurant, og i goodiebagen var sportsdrikke byttet ut med Madeira (fornuftig).



Maratonløpet startet 08:30 og det var 255 til start - inkludert 5 nordmenn - hvorav jeg hadde med kona Barbro Lindkvam. Hun var pådriveren til dette løpet, hun fullførte sitt 10 maratonløp.



Vi løp 4 runder på småkupert sløyfer a 4 km hver vei med 180 graders sving med enkel underholdning i den ene enden av sløyfa. Det var fine brede veier, men noe brosteinspartier i siste del av løypa i gamlebyen. Halvmaratonløperne startet 1.5 time senere og blandet seg etterhvert med 42 km løperne.





Løpet startet for alvor ved 35/36 km for meg, splitt-tidene ble noe drøyere etterhvert, men jeg klarte å få kroppen over målstreken rett under 3 timer`n. Fornøyd med å bli nummer 9 totalt (8 i herreklassen) og 2. plass i klasse M40-44.



Det var grei bevertning og service i etterkant, samt nydelig sommervær.

/Marius Nakkeid