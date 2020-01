Holmestrand har ikke vært på ultraløpskartet etter av Vestfold Ultra Challenge ble nedlagt for noen år siden. Da var det snakk om terrengultra i åsen mellom Holmestrand og Sande. I år kommer gateultra til "byen under fjellet", og ikke bare som en del av Holmestrand Maraton i april, men også med et eget løp allerede 15. februar.



- Etter de gode opplevelsene med Gunneklev Ultra sist helg, har Jeanette Vika og jeg kastet oss rundt for å arrangere et lignende lavterskel-langløp med fokus på det sosiale, sier Kristian Jahre i Holmestrand Ultraløperklubb (HULK) til kondis.no.



Nå er løpet inne på terminlista til Kondis, og egen facebookside er etablert.



Løypa som benyttes er den samme kontrollmålte 5-kilometeren som benyttes til Holmestand maraton (18. april). Denne løypa ble kontrollmålt i appril 2018.





Her ser vi Jeanette og Kristian sammen med løypemåler Vidar Dvergedal i april 2018. (Foto: HULK)



Løype på både 25 og 45 kilometer

I en pressemelding skriver HULK:

Holmestrand Ultraløperklubb inviterer med dette til et uhøytidelig og sosialt løp i Holmestrand sentrum. Vi har to distanser; 25 og 45 km. Løpet følger traseen til Holmestrand maraton, ei rundløype på 5 km i Holmestrand sentrum, som løpes henholdsvis fem og ni ganger.



Løpet er et lavterskeltilbud hvor fokus er hygge og løpeglede fremfor raske tider og spisse albuer. Løypa vil være svært enkelt merket. Tre steder må vi krysse trafikkert vei og det vil ikke være løypevakter ute. Det er dermed løpernes eget ansvar å løpe riktig og ta nødvendig hensyn til trafikk. Av denne grunn henstiller vi alle løpere til å løpe med refleksvest eller annet godt synlig løpetøy.









Langs bryggekanten. (Foto: Geir Einar Flathen, fra Hiolmestrand Maraton 2019)

Start og mål er midt i sentrum på bryggekanten ved den såkalte Nysgjerrig-statuen (der Holmestrand maraton starter). Det er cirka 600 meter å gå hit fra togstasjonen. For de som kommer med bil anbefaler vi å parkere enten ved togstasjonen eller ute på havna. I målområdet vil det være bord og telt hvor det er mulig å sette igjen mat og drikke. Oppbevaring av klær og skiftetøy skjer på Intersport, 50 meter unna start/mål. Vi har også avtale med treningssenteret HT Club som ligger rett ved start-/målområdet om å benytte deres toaletter og dusjer.Langs bryggekanten. (Foto: Geir Einar Flathen, fra Hiolmestrand Maraton 2019)

Løpet er i utgangspunktet såkalt self-support, det vil si at du selv er ansvarlig for å ha med det du trenger av mat og drikke. Vann til å fylle på egne flasker vil imidlertid være tilgjengelig gjennom hele løpet. I tillegg er det to dagligvarebutikker langs løypa.



Alle tider blir registrert og resultater publisert slik at løpet teller som offisielt løp. Det blir imidlertid ingen medaljer eller premiering for vinnerne. I stedet vil det bli flere flotte uttrekkspremier på startnummer - et sosialt løp verdig.



Påmelding skjer ved oppmøte.