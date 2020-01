Bjørn Ole Vassbotn vant løpet med tiden 23:20. Berre to sekund bak kom Sverre Hoggen. Tredjeplassen tok Hallvard Bergmann med tida 23:30.

Det var gode forhold for løping for de totalt 17 deltakerne, to stk i trimklassa. Snøfritt og ingen vind.



Det er enda arbeid ved stadion, så løypa er lagt litt om med total lengde som til vanlig på ca 6,2 km.



Premier for deltakelse

Mads Melbøe, Team Joggis med 10 løp, Harald Krøvel, Volda Løpelag med 65 løp og Pål Røe, Hovdebygda med 20 løp.

ROTEVATNET RUNDT – 94. LØP 25. januar 2020 Resultat KVINNER 18 - 29 år Elin Burås Sylte Trimklasse MENN 18 – 29 år Sindre Burås Sylte, Volda Trimklasse 30 – 39 år 6 Sverre Hoggen, VTI 23:22 2 Hallvard Bergmann, Hovdebygda 23:30 7 Martin Hauge-Nilsen, Kondis 25:04 10 Runar Dahl Røsand, Averøy 3 Fjell 26:39 40 - 49 år 9 Are Uran, Havørn 23:35 5 Pål Røe, Hovdebygda 24:28 8 Mads Melbøe, Team Joggis 25:41 3 Marcus Kemp Vedeler, Eid IL 29:35 13 Espen Strøm 31:16 14 Harald Krøvel, Volda Løpelag 33:52 12 Roger Steinnes, Indre Steinnes Villsaulag 33:55 50 - 59 år 4 Bjørn Ole Vassbotn, VTI 23:20 60 – 69 år 11 Per Sigvald Hoggen, VTI 29:46 1 Inge Asbjørn Haugen, Hornindal 33:13



Neste utgave av Rotevatnet Rundt blir lørdag 29.februar.



Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Sliten og fornøyd etter målgang.





Runar Dahl Røsand, Averøy 3 Fjell.





Marcus Kemp Vedeler, Eid IL.





Per Sigvald Hoggen, VTI.





Espen Strøm.





Inge Asbjørn Haugen, Hornindal.





Harald Krøvel, Volda Løpelag og Roger Steinnes, Indre Steinnes Villsaulag.





Fra venstre Hallvard Bergmann, Hovdebygda, Bjørn Ole Vassbotn, VTI og Sverre Hoggen, VTI.





