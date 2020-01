Pallen i kvinneklassen (fra v.): Astrid Kristin Ruud (2), Ragnhild Bolstad (1) og Franziska Skogsholm (3).

Den spesielle vinteren gjorde at turløpere fra fjern og nær virkelig fant vegen til til Søre Osen for å gå det tradisjonsrike Trysil-Knut-rennet lørdag. Spesielt satte svenskene preg på rennet med over 80 løpere som hadde tatt turen over grensen. I tillegg til de 349 som fullførte rennet i turklassene, registrerte 10 seg i trimklassen. Med en økning fra 310 i 2019-utgaven steg dermed deltakerantallet med hele 12,5%. Det lille men driftige idrettslaget i Søre Osen fikk så vidt Kondis erfarer det hele trygt i havn på det "farlige gode føret".

Startområdet på jordet med den speilblanke Osensjøen i bakgrunnen.

Det vanlige startområdet nede på Osensjøen var kun egnet til skøyteløp, og starten måtte trekkes noen hundre meter opp på et jorde med en trangere utgang for de fire puljene som ble sluppet ut med tre minutters mellomrom. Det skarpe føret førte nok med seg både flere knall og fall og knekte staver enn vanlig, men vi kunne ikke observere alvorlige skader. Særlig i den bratteste nedkjøringen 4 km før målgang var det plogteknikk som gjaldt for de fleste - hvis de ikke valgte å ta av skiene å gå trygt ned......

De svenske herreløpere "tapetserte pallen" i samfunnshuset denne flotte skidagen. Axel Bergsten, Markus Jönsson og Adam Steen pigget nesten helt likt over målstreken etter like i overkant av halvannen time, men Skövde-løperen Axel Bergsten var de nødvendige centimeterne foran de to øvrige som det var helt umulig å skille. Håvard Hansen fra Strindheim IL (og Elverum) var med i kampen fra start og tok spurtprisen etter 14 km, men fikk deretter nærkontakt med underlaget ved flere anledninger. Totalvinneren fra 2015 og 2018 måtte dermed nøye seg med 4. plassen 35 sekunder bak svensketrioen. Ulrik Måbø, som nå representerer Hamar Skiklubb, knep 5. plassen foran nok en svensk løper ytterligere halvminuttet senere.

Blant kvinnene var det fjorårsvinner Franziska Skogsholm fra Åslia Skilag som åpnet best og tok spurtprisen, men den rutinerte og formsterke lagvenninna Ragnhild Bolstad kom sterkt og vant klart på rekordraske 1.51.09 - hele 13 minutter raskere enn rekorden fra 2017 satt av dagens toer Astrid Kristin Ruud fra Hakadal IL som henviste Skogsholm til 3. plassen med noen sekunder. Forøvrig hører dagens to raskeste damer hjemme i hver sin 50-årsklasse: Ragnhild i K56-60 år og Astrid i K51-55. Lin Iren Sætre fra Nybergsund IL var 4. dame som kom inn under den tidligere løyperekorden på rakettføret, mens beste svenske dame, Ellinore Bäckman fra Malungs IF besatte 5. plassen.

Løype var ca. 1 km kortere enn tidligere pga. omleggingen i starten, men det ble uansett satt udiskutable løyperekorder med 7 og 13 minutters forbedring for hhv. herre- og dameklassen. Med 1000 kr for seier og 5000 kr for rekord ble det en innbringende dag for de to triumfatorene, men arrangørene er neppe lei seg for at nivået i årets TK-renn var høyere enn noen gang. Fjorårets vinner Jørgen Myking måtte f.eks. se 11 mann foran seg på lista i år. Laget han, Team Driv Trening-Milslukern, tok imidlertid nappet i lagtroféet for beste femmannslag med klar margin til Strandbygda IL. Åslia Skilag sikret seg også seieren i lagkonkurranse for "tremanns-lag" i dameklassen.

Rennleder Ingar Krstiansen overrekker vandrepokalen til Axel Bergsten.





Ragnhild Bolstad studerer navnene på "bøtta".





Åslias vinnerlag (fra v.): Tina Nilsgård, Franziska Skogsholm og Ragnhild Bolstad.

