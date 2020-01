(ALLE FOTO: STEIN ARNE NEGÅRD)



De fire beste i H21 (fra v.) Lars Hol Moholdt, Wing OK (2) , Audun Heimdal, (1) Jørgen Baklid (3) og Styrk Hundseid Kamsvåg (4), alle Konnerud IL.

- Det var godt å få gullet på NM-langdistanse, sier Evine Westli Andersen etter sitt første ski-o NM-gull på denne distansen. Tidligere sesonger har sykdom i forkant gjort at jenta fra Løten OL har fått en litt skjev inngang til denne NM-øvelsen, men i vinter har hun vært frisk og på Beitostølen i dag stemte det også bra:



- Jeg har gått bra. Ikke et skikkelig toppløp, men jeg klarer meg uten de store feilene – selv om jeg ikke er skikkelig på forskudd hele veien. Uansett var det mer enn godt nok til NM-gull, og Westli Andersen tok også igjen sølvvinner Anna Ulvensøen – på vei mot seier i dag: Dermed var nevnte Ulvensøen drøye 2 minutter bak – på sølvplass. Tilla Farnes Hennum tok bronse. Selv med klar seier i dag, tar ikke Westli Andersen lett på morgendagens sprint i Norgescupen fra samme arena:



- Det er EM som er vinterens store mål, og derfor trener jeg ganske mye fremdeles, sier dagens gullvinner og antyder dermed at kroppen kan være litt for «treningstung» til ny seier i morgen. Men etter dagens konkurranse å dømme, skal en ikke avskrive henne.



Audun Heimdal er også å regne med, noe han viste med seier i herreklassen i dag:



- Det var veldig fint å gå i dag, med fine løyper og gode kuttemuligheter. Jeg følte meg også veldig bra, sier karen som tok NM-gullet 20-tallet sekunder foran Lars Moholdt.



- Jeg er godt fornøyd med løpet, og har bare «lagt igjen» 40 sekunder på et veivalg, fortsetter dagens NM-vinner. Med seier i dag stiller sikter unggutten også mot toppen av pallen i morgen:



- I utgangspunktet er jeg omtrent like bra på sprint og langdistanse. Men slik løypenettet ser ut til å være i nærheten av stadion her på Beitostølen er jeg litt usikker. Uansett; jeg går for ny seier, annonserer han offensivt – uten å hovere. Jørgen Baklid gikk inn til bronse.



Åsne Haavengen og Henrik Fredriksen Aas vant gull i NM langdistanse for juniorer. Hovedløpet for yngre ble vunnet av Even Lien, Eira Skaarer Wiklund, Kristoffer Strømdal Wik, Marie Kravdal, Lars Lien og Inga Skaarer Wiklund. Kilde: Norsk Orientering.



Fra v: Løypelegger Vidar Benjaminsen, NOFs representant Kjell Einar Andersen og løpsleder Arne Dybdahl.

De beste i Hovedløp og NM Ski-O lang 25.01.2020: D 11-12 Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Helene Scheele Nydalens SK 12.47 2 Amalie Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 16.05 +3.18 3 Martine Engh Sagvold OL Toten-Troll 20.54 +8.07 D 13 1 Eiril Erlien Solerød Gjø-Vard OL 36.40 Åpen B 1 Ina Catharina Storrønning Ås-NMBU Orientering 25.58 2 Marion Halvorsen Nustad Lillehammer OK 27.43 +1.45 3 Harald Bergan Kongsberg OL 27.53 +1.55 D 17-A kort 1 Rannveig W. Nordhagen Ås-NMBU Orientering 40.22 2 Malene Instanes Sturla, IF 41.25 +1.03 3 Ine Instanes Sturla, IF 46.30 +6.08 D 40- 1 Stine Olsen Kirkevik Hamar OK 37.15 2 Ingrid Stengård Fältjägarnas IF 37.42 +0.27 3 Valborg Madslien Lillehammer OK 41.05 +3.50 H 11-12 1 Nikolai Teslo Hadeland OL 17.21 2 Sigurd Øvrebø Myrvold Heming Orientering 17.30 +0.09 3 Torgrim Hasle Haslestad Ringsaker OK 18.33 +1.12 H 13 1 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 24.48 2 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 26.19 +1.31 3 Henrik Elias Sebjørnsen Fossum IF 27.16 +2.28 H 17-A kort 1 Knut Aalde Nydalens SK 48.19 2 Einar Teslo Hadeland OL 56.01 +7.42 3 Asbjørn Kvåle Hadeland OL 58.13 +9.54 H 40- 1 Torbjørn Blom-Hagen Fossum IF 50.33 2 Øystein Rastad Asker Skiklubb 50.40 +0.07 3 Øyvind Lien Gjø-Vard OL 54.19 +3.46 H 50- 1 Erlend Slokvik OL Toten-Troll 50.27 2 Håkon Wold Sturla, IF 54.27 +4.00 3 Bjørn Martini Asker Skiklubb 56.51 +6.24 H 60- 1 Bengt Niklasson Nydalens SK 44.17 2 Jon Herman Ulvensøen OL Tønsberg og omegn 1.18.17 +34.00 H 14 HL 1 Even Lien Gjø-Vard OL 24.12 2 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 24.22 +0.10 3 Christoffer Ånensen Oppsal Orientering 25.47 +1.35 D 14 HL 1 Eira Skaarer Wiklund Nydalens SK 25.02 2 Anna Øvrebø Myrvold Heming Orientering 30.33 +5.31 3 Astrid Ytterbø Asker Skiklubb 31.15 +6.13 H 15 HL 1 Kristoffer Strømdal Wik Freidig 32.55 2 Martin Christoffer Borg IL Koll 35.25 +2.30 3 Andreas Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 35.47 +2.52 D 15 HL 1 Marie Kravdal Gjø-Vard OL 28.49 2 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 30.21 +1.32 3 Marie Scheele Nydalens SK 33.46 +4.57 H 16 HL 1 Lars Lien Gjø-Vard OL 33.56 2 Christian Fredrik Borg IL Koll 36.10 +2.14 3 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 36.32 +2.36 D 16 HL 1 Inga Skaarer Wiklund Nydalens SK 38.04 2 Ingvild Gustafsson Kongsberg OL 42.10 +4.06 3 Heidi Kristina Sebjørnsen Fossum IF 44.42 +6.38 H 17-20 NM 1 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 59.08 2 Aslak Heimdal Konnerud IL 1.00.03 +0.55 3 Even Lindaas Vang OL 1.01.40 +2.32 D 17-20 NM 1 Åsne Haavengen Kongsberg OL 51.16 2 Alina Niggli OJura 51.43 +0.27 3 Jenny Baklid Konnerud IL 52.00 +0.44 H 21 NM 1 Audun Heimdal Konnerud IL 1.14.55 2 Lars Hol Moholdt Wing OK 1.15.18 +0.23 3 Jørgen Baklid Konnerud IL 1.17.35 +2.40 D 21 NM 1 Evine Westli Andersen Løten o-lag 01.05.1953 2 Anna Ulvensøen Nydalens SK 01.07.1955 +2.02 3 Tilla Farnes Hennum Lierbygda OL 01.11.1942 +5.49



