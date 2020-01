Bak Hamar Skiklubb tok arrangørklubben Vang Skiløperforening tre og Strandbygda to KM-titler i tillegg til en seier under KM-klassene fra 13 år.



To tvillingpar tok dobbeltseier i KM da Karsten Ellevold og Ole Jacob Ellevold, Oppstad IL/Team Odal var først over mål i G13 og Eirik og Even Linderud, Hernes IL holdt alle konkurrentene bak seg i M17.



Vang Sklløperforening facebookside