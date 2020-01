For norske langrennsløpere som går turrenn har Marcialonga en helt spesiell klang. For mange er dette vinterens store treningsmål og store begivenhet med skigåing i alpelandskap rundt italienske landsbyer. Det er en vintersportfestival med ekte langrenn, ikke bare for kjente mestere som skal utmerke seg, men også for turløpere flest.

Men også de aller beste er norske i dette rennet, på resultatlisten i dagens renn er det for herrene nesten helnorsk på de 10 fremste plassene, bare avbrutt av en svensk løper på 6. plass. Og de to beste kvinnene er også norske.

En rask opptelling av resultatlisten for den originale Marcialonga-distansen på 70 km, der er også en Marcialonga Light på 45 km, viser at der er fleste italienere, 1230 i alt, og nest flest norske, 1001. Deretter kommer svenskene med 979 deltakere.

Nr. Nasjonalitet Antall 1 ITA 1230 2 NOR 1001 3 SWE 979 4 CZE 281 5 FIN 265 6 RUS 229 7 EST 100 8 GER 100 9 SUI 41 10 AUT 36 11 POL 33 12 DAN 24 13 FRA 24 14 USA 21 15 ISL 13 16 CAN 11 17 LAT 10 18 SLO 9 19 SVK 8 20 GBR 7 21 SPA 6 22 BLR 5 23 AUS 4 24 BEL 3 25 ESP 1 26 ISR 1 27 JPN 1 28 KAZ 1 29 LUX 1 30 SIN 1 31 UKR 1

De aller beste ble Tore Bjørseth Berdal og Kari Vikhagen Gjeitnes, Petter Northug ble nummer 99 på tiden 3:20, 15 minutter etter vinneren. Sjur Røthe deltok for første gang i Marcialonga og gikk inn til en 9. plass. Han hadde et stavbrudd i bunnen av den siste bakken og tapte nok en del på det. Han fortalte etter løpet at han var litt sliten etter å gått verdenscuprenn dagen før:

– Jeg bestemte meg for å konkurrere her bare for moro skyld, jeg har alltid ønsket å gå Marcialonga. Jeg var ikke veldig nær pallen fordi den den siste bakken ble skikkelig tøff.

Men her var flere norske som vant sin aldersklasse og som ellers gjorde veldig gode renn:

Menn

Vi har veteranen Anders Aukland som har hatt flere topp-ti-plasseringer i Marcialonga, i dag holdt ikke det helt inn og han kom inn som nummer 26 totalt. Men dette var også en god andreplass i klasse M40/49.

For de som gikk i aldersklassen over Anders Aukland, M50/59, finner vi tre norske blant de fem beste der Fred Anders Solbakken tok en glimrende andreplass.

Plass Pos. Bib Bib Name Name Nat. Nat. Cat. Cat. Time Time Gap Gap 1 82 199 BOCHKAREV Alexander RUS M50/59 3:17:40.65 +11:48.64 2 88 165 SOLBAKKEN Fred Anders NOR M50/59 3:18:55.44 +13:03.43 3 106 18 PALM Stefan SWE M50/59 3:21:52.83 +16:00.82 4 119 194 HEMMA Jorn NOR M50/59 3:25:20.40 +19:28.38 5 128 359 TRIUMF Isak n NOR M50/59 3:26:45.56 +20:53.54 6 139 396 YAKOVENKO Alexandr RUS M50/59 3:28:10.83 +22:18.81 7 151 348 BJORKLUND Claes SWE M50/59 3:29:54.65 +24:02.64 8 158 365 VANC Petr CZE M50/59 3:30:22.21 +24:30.20 9 159 409 HORN Ragnar GBR M50/59 3:30:33.85 +24:41.84 10 164 174 BARP Toni ITA M50/59 3:31:05.21 +25:13.20

I klassen over disse finner vi en norsk seier til Øyvind Wennersberg i klasse M60/69 med Ola Morten Eidem på en tredjeplass:

Plass Pos. Bib Bib Name Name Nat. Nat. Cat. Cat. Time Time Gap Gap 1 155 383 WENNERSBERG Øyvind NOR M60/69 3:30:16.64 +24:24.62 2 185 310 BERNARDINI Silvano ITA M60/69 3:32:55.91 +27:03.90 3 229 703 EIDEM Ola morten NOR M60/69 3:37:35.95 +31:43.94 4 302 618 BERLANDA Silvano ITA M60/69 3:43:07.98 +37:15.97 5 349 974 HAAS Erwin GER M60/69 3:45:28.42 +39:36.41 6 356 444 COVI Mariano ITA M60/69 3:45:55.65 +40:03.64 7 369 988 MADLAND Reid NOR M60/69 3:46:38.41 +40:46.40 8 384 333 POLVARA Gianfranco ITA M60/69 3:47:55.38 +42:03.37 9 457 650 ENGEL Yann SUI M60/69 3:51:58.06 +46:06.05 10 487 917 GLOMSROD Bredo NOR M60/69 3:53:47.34 +47:55.32

I klasse M70+ finner vi to norske på de fremste plassene, seier til Atle Vallestad etterfulgt av Tor Erik Berbu:

Plass Pos. Bib Bib Name Name Nat. Nat. Cat. Cat. Time Time Gap Gap 1 871 662 VALLESTAD Atle NOR M70+ 4:16:22.75 +1:10:30.74 2 908 1454 BERBU Tor erik NOR M70+ 4:18:02.75 +1:12:10.73 3 932 575 MAFFEI Sabino ITA M70+ 4:19:21.30 +1:13:29.29 4 951 542 DECRESTINA Elio ITA M70+ 4:20:39.85 +1:14:47.83 5 1027 1599 ROLLBORN Erik SWE M70+ 4:25:42.22 +1:19:50.21 6 1214 1561 JOHNSEN Kjell NOR M70+ 4:36:03.92 +1:30:11.91 7 1319 1732 BRYGHAUG Arild NOR M70+ 4:42:44.30 +1:36:52.29 8 1353 2290 WAAGE Anders NOR M70+ 4:44:54.03 +1:39:02.02 9 1356 2130 MORITZ Sverker SWE M70+ 4:45:06.45 +1:39:14.43 10 1361 1354 JOHANSEN Terje NOR M70+ 4:45:17.71 +1:39:25.70

Kvinner

I den yngste kvinneklassen finner vi Emilie Fleten på andreplass og Thea Krokan Murud på 8. plass. Thea kan du for øvrig lese mer om i januar-utgaven av magasinet Kondis som kommer i postkassen til medlemmene i disse dager.

Plass Pos. Bib Name Nat. Cat. Time Gap 1 4 106 DAHL Ida SWE F18/29 3:25:03.38 +3:04.17 2 5 116 FLETEN Emilie NOR F18/29 3:25:23.86 +3:24.65 3 8 135 ELEBRO Sofie SWE F18/29 3:29:29.30 +7:30.09 4 9 107 LARSSON Jenny SWE F18/29 3:31:50.15 +9:50.94 5 11 124 KROMER Marie FRA F18/29 3:33:01.60 +11:02.39 6 12 121 VLASOVA Anastasia RUS F18/29 3:33:30.22 +11:31.01 7 15 122 RYGALINA Anastasia RUS F18/29 3:35:08.02 +13:08.81 8 17 115 MURUD Thea krokan NOR F18/29 3:35:50.02 +13:50.81 9 18 104 LACROIX Roxane FRA F18/29 3:36:14.09 +14:14.88 10 20 130 GANGSOE Marie renee soerum NOR F18/29 3:38:37.50 +16:38.30 11 21 139 ANGELSIOEOE Julia SWE F18/29 3:41:00.71 +19:01.51



I F40/49 finner vi Anita Kildahl og Elise Hay Opsahl på tredje og fjerdeplass.

Plass Pos. Bib Bib Name Name Nat. Nat. Cat. Cat. Time Time Gap Gap 1 33 144 BORGERYD Ase SWE F40/49 3:57:49.36 +35:50.16 2 36 125 WELTERT Karin SUI F40/49 4:02:50.36 +40:51.16 3 37 889 KILDAHL Anita NOR F40/49 4:03:24.88 +41:25.68 4 40 134 OPSAHL Elise hay NOR F40/49 4:08:28.24 +46:29.04 5 41 1367 TUULA-FJODOROV Reeda EST F40/49 4:08:32.28 +46:33.07 6 44 499 STEWART Brandy USA F40/49 4:09:18.89 +47:19.68 7 45 949 SKARI Hege NOR F40/49 4:10:16.81 +48:17.60 8 46 1582 RAMSTEDT Jenny SWE F40/49 4:11:04.26 +49:05.05 9 50 1474 HELLAND Linda NOR F40/49 4:13:59.60 +52:00.39 10 51 1339 SUNDSTROM Johanna SWE F40/49 4:14:26.61 +52:27.40

I F50/59 er Reidun Silkoset beste norske på en 6. plass:

Plass Pos. Bib Bib Name Name Nat. Nat. Cat. Cat. Time Time Gap Gap 1 43 1435 RAMHULT Catharina SWE F50/59 4:08:55.34 +46:56.13 2 47 2213 FRITZSON Anna lena SWE F50/59 4:12:14.44 +50:15.23 3 57 2216 FRANSSON Christina SWE F50/59 4:20:59.39 +59:00.18 4 69 2244 GRUT Torunn ITA F50/59 4:37:29.60 +1:15:30.39 5 73 1118 NONES Rita ITA F50/59 4:40:18.32 +1:18:19.11 6 82 2800 SILKOSET Reidun NOR F50/59 4:47:04.26 +1:25:05.06 7 92 2764 PEHRS Margareta SWE F50/59 4:54:40.96 +1:32:41.75 8 93 3379 TOIVONEN Sirra FIN F50/59 4:55:16.93 +1:33:17.73 9 103 2269 GALGUFTEN Hege NOR F50/59 4:59:22.01 +1:37:22.80 10 105 2187 BRONDBO Marit NOR F50/59 4:59:40.40 +1:37:41.20

I F60/69 vant Else Laksnes klassen med Bodil Høyland på tredje.

Plass Pos. Bib Bib Name Name Nat. Nat. Cat. Cat. Time Time Gap Gap 1 87 2270 LAKSNES Else NOR F60/69 4:50:05.43 +1:28:06.23 2 191 2793 GURYEVA Vera RUS F60/69 5:40:29.37 +2:18:30.16 3 203 3343 HOYLAND Bodil NOR F60/69 5:45:41.37 +2:23:42.16 4 233 3122 MALISOVA Karla SVK F60/69 5:53:54.20 +2:31:55.00 5 244 3052 TASIN Anna ITA F60/69 5:56:35.48 +2:34:36.27 6 265 3157 OSKARSSON Eva SWE F60/69 6:04:45.33 +2:42:46.13 7 277 3784 NYMAN LUNDH Kerstin SWE F60/69 6:09:23.20 +2:47:24.00 8 280 3769 AHLGREN Trude SWE F60/69 6:10:13.58 +2:48:14.37 9 296 3535 MINOZZO Raffaella ITA F60/69 6:17:21.41 +2:55:22.21 10 309 4357 RABLIAAS Aud NOR F60/69 6:19:27.59 +2:57:28.39

Og for de aller eldste var det også norsk seier til Vigdis Borkvik:

Plass Pos. Bib Name Nat. Cat. Time Gap 1 259 4355 BORKVIK Vigdis NOR F70+ 6:03:27.24 +2:41:28.03 2 553 4224 BIASINI Giuseppina ITA F70+ 7:38:47.44 +4:16:48.23

En av de norske som deltok i Marcialonga for første gang var Klas Færøvik som gikk inn til tiden 4:52 i klasse M50/59. Han skriver på Facebook om sitt løp:

– Jeg er utrastolt og fornøyd med mitt første stakeløp. Marcialonga 2020, 4t 52min, på 70km/ 850 høydemeter med staking fra siste pulje (12) er mer enn jeg hadde håpet på. Jeg stod HELT I RO OG VENTET I OVER 30 MIN UNDERVEIS pga. kaos i løypen og det var mye skicross på kryss og tvers. Gikk forbi over 4000 i den trange løypen, og mellom sporene var det treig våt nysnø, så alle rykk kostet myyyyye krefter. Neste år blir det start i pulje 2!



– Dette var bare sinnsykt gøy! Her er det mye å hente på teknikk og mer trening på snø, så dette blir et fast årlig innslag. Om jeg noen gang blir en fullverdig klassiskløper med festesmørning gjenstår å se, men inntil videre er det staking på blanke ski som gjelder!



Klas Færøvik (foran) slapper av etter vel gjennomført renn.