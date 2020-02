Testen stod også på trykk i Kondis nr. 1 - 2020



Shorts til vinterbruk høres unektelig noe uvanlig ut, men på de kalde dagene kan en varm, vannavstøtende overshorts som denne redde sykkelturen. Windstopper-materialet beskytter mot fuktighet og Primaloft Silver isolering gjør den varm. Når den i tillegg er meget lett og behagelig, anser vi dette som et veldig anvendelig plagg. Selv har jeg også brukt shortsen på oppvarming når jeg går på ski. Med glidelåser helt opp til hoftene er den utrolig lett å ta av og på selv med store skøytestøvler på bena. På turrenn har vi begynt å se stadig flere med tilsvarende plagg under oppvarmingen. Den holder deg varm der du trenger det mest og vil være et meget godt alternativ til en vanlig overtrekksbukse ved de fleste anledninger.



Veil. pris: 1500 kr