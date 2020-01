SE FLERE BILDER I BILDEKARUSELLEN ØVERST

Alle foto: Olav Engen



Årets første norske trappeløp ble arrangert i Lillestrøm torsdag kveld. Da inviterte Scandic Lillestrøm, Foss Sport og Bedriftsidretten til en real syrefest i trappene i Lillestrøms høyeste bygg, Portalen med sine 12 etasjer.



Vertskapet, Scandic Lillestrøm, stilte blant annet med sin spreke hotelldirekfør Jannicke Lorentzen. Hun var også med i 2018, et par uker etter hotellåpningen - og farten var nesten den samme; 1:23 i 2018 og 1:25 i år. For noen måneder siden seiret hun på en annen arena, da Scandic Lilletrøm i konkurranse med kjedens 280 andre hoteller ble kårets til åretrs beste Scandic-hotell.



Hotelldirektør på vei til topps. (Foto:Olav Engen)



Dette var den tredje utgaven av trappeløpet til 12. etasje på Scandic Hotell, der 210 deltagere fullførte årets løp, en liten nedgang fra fjorårets rekord med 244 derltagere, men nok til at starten trakk ut i godt over to timer.



Det var intervallstart med 20. sekunders startmellomrom (pluss noen puljepauser), og selv om det ikke var nok til å unngå en del forbiløpinger, fungerte det bra i en ganske bred trapp. De virkelige spesielistene brukte rekkverket veldig aktivt, det er ganske heftig å se på, noe videosnutten nedenfor viser:







Favorittseire, Mc Adam og Bakken vant for tredje gang

De største favorittene startet blant de aller siste (etter at fotografen måtte forlate arenaen), og på under et minutt kom de to vinnerne i mål, de samme som vant i fjor og forfjor.



Anne Cathrine Bakken løp opp de 24 trappelengdene - to pr etasje - på 47,5 sekunder, og vant med en margin på 2,3 sekunder. I herreklassen var det tettere, men likevel favorittseier til Atle Mc Adam med 0,9 sekunders forsprang til Marco Holmberg.





Tom Igelstad har akkurat startet og bykser opp den første trappelengden. 49,5 sekunder senere var han på toppen. (Foto: Olav Engen)





Målgang i toppetasjen. Her er det Silje Tvedte som går i mål på en under det "magiske minuttet". (Foto: Olav Engen)



De raskeste i Lillestrøms Høyeste:

Kvinner topp 10 (90 deltagere): 1 224 Anne Cathrine Bakken Trappesprint K35-39 0:47.5 2 903 Lyly Che K35-39 0:49.8 3 223 Margit Katrine Strand Trappesprint K40-44 0:51.5 4 210 Ida Holmberg Trappefolket K35-39 0:52.8 5 211 Silje Løvstad Trappefolket/Aktiv for Epilepsi K25-29 0:55.3 6 51 Heidi Hauge Team Sats K40-44 0:56.2 7 150 Lisset Duanyganuza Kjellervolla Skole K45-49 0:56.9 8 62 Silje Tvedte Teamsats K25-29 0:57.8 9 75 Linn Langfeldt Noteam K25-29 0:58.4 10 55 Chantel Holmberg Teamsats K16-19 1:01.1 Øvrige klassevinnere: 17 10 Sandra Furnes Vollaklinikken K30-34 1:09.0 20 3 Monica Mørch Bil Ahus K50-54 1:11.0 24 117 Frøya Nor Holmsen Noteam K13-15 1:13.9 26 4 Sisilie Skråmm Bil Ahus K60-64 1:15.0 41 13 Sara Tapper Eiendomsmegler Krogsveen AS K20-24 1:22.0 43 139 Eva Engebråten Kallstad VVS Finans AS K55-59 1:22.5 Menn topp 10 (120 deltagere): 1 222 Atle Mc Adam Trappesprint M40-44 0:39.1 2 221 Marco Holmberg Marco Holmberg / Trappefolket M40-44 0:40.0 3 219 Tom Melby Epletom M35-39 0:42.4 4 225 Henrik Holstad Trappefolket M35-39 0:44.0 5 204 Daniel Larsen Noteam M25-29 0:44.7 6 87 Henrik Steen Noteam M25-29 0:45.5 7 208 Granit Badivuku Vita Medica BHT M30-34 0:45.6 8 209 Olav Stenerud Trappefolket M35-39 0:47.3 9 229 Øystein Perdreau Dahl Gjensidige M30-34 0:47.5 10 228 Rikard Edberg Oslo Naprapatklinikk M40-44 0:47.9 Øvrige klassevinnere: 11 106 Thomas Meszaros Noteam M45-49 0:48.3 11 44 Øyvind Solberg Rånåsfoss Runners M45-49 0:48.3 18 9 Lars-Ola Hoel Eiendomsmegler Krogsveen AS M20-24 0:50.0 20 154 Gard Elvedal Hole Frogner IL M13-15 0:50.2 23 192 Helge Reinholt Romerike Ultraløperklubb M50-54 0:51.0 30 189 Jahn Bakke Noteam M65-69 0:52.1 43 69 Bjørn Westre Noteam M55-59 0:55.7 44 45 Mathias Ferger Solberg Rånåsfoss Runners M16-19 0:55.8 69 91 Vidar Blegeberg Noteam M60-64 1:00.9 105 132 Rolf Meek Lillestrøm Veteran M70-74 1:14.0 120 129 Rolf Nielsen IBM M80 3:05.9

Så fort den verste syra er ute av beina er det selvsagt viktig å ta bilder. Her er Heidi Hauge, Marianne Johansen og Silje Tvedte - med Jeanette Aarstad foran etter en kortere enn kort innsats. To av disse (Marianne og Jeanette) er faktisk ultraløpere, men da er meter byttet ut med kilometer. (Foto: Olav Engen)



