Løypa til Gore-Tex Winterrun i Oslo - 5 og 10 km - ble kontrollmålt av Kondis' løypemåler Vidar Dvergedal i dag. Samtidig som det er show og moro, er det også mulig å løpe fort og komme seg inn på årets statistikk på 5 og 10 km.





Løypa.



1900 påmeldte - dobling fra i fjor

Løpet arrangeres fra Rådhusplassen i Oslo lørdag 1. februar etter mørkets frembrudd. Det er lysshow og stor stemning, og jo mer selvlysende klær, jo flottere. Det er nå påmeldt 1900 løpere, drøyt 1100 på 10 km som starter 18:00, og resten på 5 km som starter en time tidligere. I fjorårets løp var det 895 fullførende totalt.



Løpets hjemmeside er nede, så info må du søke etter på facebooksiden.

Påmelding HER.



Fra fjoråretrs løp: Vinterfesten Oslo Winterrun med is og ild, kulde og varme, lys og mørke





En av deltagerne i fjor, Svein-Erik Bakke, i grønt lys. (Foto: Gore-Tex Winterrun)





Fra 2019-løpet, like etter start ved Rådhuset. (Foto: Gore-Tex Winterrun)