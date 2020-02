Det ble norsk seier i herreklassen og svensk i kvinneklassen i det 7. rennet i årets Visma Ski Classics, det 42 kilometer lange Toblach-Cortina i Nord-Italia. Underveis var det 300 meter stigning til bakkespurten på Camabanche etter 30 kilometer. Deretter var det 12 kilometer lett staking og 300 meter fall sørover til Cortina d'Ampezzo.



En av favorittene i kvinneklassen, Astrid Øyre Slind - som vi nylig har intervjuet på kondis.no - følte på litt sykdom og var dagen før usikker på om hun kom til å starte. Hun startet, men endte på en for henne svak 18. plass. Marcialonga-vinneren Tore Bjørseth Berdal fra Team Koteng har også pådratt seg forkjølelse, og valgte å stå over Toblach-Cortina.





Startfeltet i kvinneklassen, 40 minutter før herrenes start. (Foto: Visma Ski Classics)



Spurtseier og ledelse i sammendraget for Andreas Nygård

Fjorårets vinner av Visma Ski Classics - Andreas Nygård fra Team Ragde Eiendom - klatret til topps etter 7 løp av årets rennserie da han spurtbeseiret Petter Eliassen på oppløpet i Toblach-Cortina lørdag formiddag. Dette var samtidig et lite jubileum, med Nygård's 10. seier i Ski Classics. Det var hans fjerde seier i Toblach-Cortina.



Med en drøy mil igjen av rennet så det ut til at seierskampen skulle stå mellom Petter Eliassen - som i år har byttet til Team Ragde Eiendom - og Morten Eide Pedersen fra Team Kaffebryggeriet. De hadde fått en luke, og så ut til å "få gå i fred". Men litt etter prøvde Tord Asle Gjerdralen og Andreas Nygård å komme opp til de to, uten å se ut til å lykkes.



I teten rykket så Eliassen fra Eide Pedersen, som ble tatt igjen av de to forfølgerne. Alt så ut til å gå mot Eliassen-seier, men 3-4 km før målgang tok Nygård opp jakten elene, og en kilometer senere var han på bakskiene til Eliassen, der han lå til det var igjen 300 meter - da han passerte og spurtet inn til seier 4-5 meter foran teamkameraten.



15 sekunder bak tetduoen var det åtte løpere som gjorde opp om tredjeålassen, en spurt som ble vunnet av svenske Marcus Johansson fra Lager 157 Ski Team.





Pallen i herreklassen. (Foto: Visma Ski Classics)



Revansje etter Marcialonga for Joansson Norgren

Britta Johansson Nordgren fra Lager 157 Ski Team endte på en "uvanlig" 6. plass i Marcialonga forrige helg, der det endte med norsk dobbeltseier til Kari Vikhagen Gjeitnes og Astrid Øyre Slind.



Kari Vikhagen Gjeitnes fra Team Koteng var med i seierskampen også denne gangen, men nå sto kampen mot Britta Johansson Norgren. Opp mot høyeste punkt 12 km før mål hadde disse fått en luke på 25 sekunder, en avstand som økte på stakingen de siste 12 kilometerne mot mål.



Det ble en spennende avslutning, og i den smale traséen på slutten, der ett av to spor var ødelagt av TV-skuteren, var det uikke lett å passere hverandre i høy fart. Avgjørelsen falt ikke før inne på stadion, der Johansson Norgren kom først inn og holdt unna for Vikhagen Gjeitnes.



Dette var jubileum for svensken, som vant sitt 20. renn i Visma Ski Classics, og hun overtok også sammenlagtledelsen fra Vikhagen Ggeitnes i årets Ski Classics.





Pallen i kvinneklassen. (Foto: Visma Ski Classics)





ALLE RESULTATER

Visma Ski Classics hjemmeside



Neste renn: Jizerska Padesatka, 50 km i tsjekkiske Bedrichov søndagh 9. februar.