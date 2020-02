Se bildekarusell med et 50-talls bilder ovenfor. Pga tabbeinnstilling er bildene dessverre uskarpe.



Det var 7 varmegrader og lite som minnet om vinter da Haga IF inviterte til 8. løp i Vinterkarusellen på Romerike. For første gang skulle løype gå tur/terur Auli, i stedet for retning Årnes - og på gangveier i stedet for i veibanen langs fylkesveien. Det var en naturlig omlegging etter at gangveien mellom Haga og Auli ble ferdigstilt i 2019.



Også den nye løypa er kontrollmålt av Kondis, 5 kilometer hver vei. Et lite tips her er at man flytter starten 10-15 meter bakover på Haga stadion, slik at man slipper å krysse den sterkt trafikerte Tandbergveien rett foran vendepunktet - en unødig knotete løsning.



Det er ei "dump" etter 1 km (og 9 km på tilbaketuren) - men ellers er løypa flat og rask. Det var 97 løpere som fullførte.





Klar til start på Haga stadion. Det var grus de første og siste 300 meterne, ellers asfaltert gangvei. (Foto: Olav Engen)



Vinnere i første løpet i denne løypa ble Roger Thompson fra Team Follo Tre og Hage og Tone Føttum fra Fet FIK.



Thompson løp på 35:10 og var 41 sekunder foran Magnus Salberg fra Aurskog-Høland FIK i mål, mens Torbjørn Grønningen fra Lørenskog Cyclkeklubb var 1:05 etter i mål. Ved vending halvveis var disse tre fortsatt sammen, men i svak medvind tilbake var Thompson den klart sterkeste.





Salberg og Thompson legger i vei på andre halvdel med Grønningen rett bak. (Foto: Olav Engen)



Tone Fløttum var alene i tet hele veien i kvinneklassen, men det var ikke så veldig langt tilbake til Dorte Foss fra Raufoss Friidrett. Tidene deres var 42:31 og 43:22. Det var tett kamp om tredjeplassen som gikk til Sølvi Elisabeth Hoff fra Sportsklubben Rye, fire sekunder foran Tonje Pettersen fra Rygge IL.





Tone Fløttum vant kvinneklassen, her rett før vending. (Foto: Olav Engen)



Neste løp: (8. av 10 løp)

13. februar kl. 18:30

3,1 km gateløp fra Årnes skole

Lokal arrangør: Raumnes og Årnes IL

Innbydelse og info: Vinterkarusellen på Romerike

De raskeste på Haga:

Kvinner (17 deltagere): 1 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 42:31 2 Dorte Foss Raufoss Friidrett 43:22 3 Sølvi Elisabeth Hoff Rye Sp.Kl. 43:55 4 Tonje Pettersen Rygge IL 43:59 5 Jane Kathrin Johansen Haga IF 46:43 Menn (76 deltagere): 1 Roger Thompson Team Follo Tre og Hage 35:10 2 Magnus Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag - 35:51 3 Torbjørn Grønningen Lørenskog Cykelklubb 36:15 4 Ole Edvard Bjørnstad Nord Odal IL 36:34 5 Robert Bue Marnardal IL 38:10 6 Kristian Skaar NOTEAM 38:36 7 Dani Wold Kristiansen Intiltx/rid 39:35 8 Mikal Brøndbo Namdal Løpeklubb 39:51 9 Vegard Holmberget Romerike Runners Team 39:54 10 Håkon Hovland Hvam IL 40:00



