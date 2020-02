Se flere bilder i bildekarusellen ovenfor.

Alle foto: Sylvain Cavatz



Det var et sterkt felt i det tredje og beste heatet på NM 3000 meter innendørs søndag kveld - i det som var mesterskapets siste individuelle løpsøvelse.



Bjørnar Sandnes Lillefosse fra IL Gular var nok en liten favoritt etter at han løp 3000 meter på 8:02 i årets Nornaleker, og ville ventelig få hardest konkurranse fra Marius Vedvik fra samme klubb, Per Svela og Erik Udø Pedersen som begge er nye i Ull/Kisa i år, og Narve Gilje Nordås fra Sandnes IL.



Det var da også disse fem det skulle dreie seg om, og den eneste av dem som ikke løp 1500 meter dagen før var Per Svela - en 1500 meter som forøvrig Gilje Nordås vant foran Vedvik.



Lillefosse tok teten på første runde med de to UKI-løperne nærmest og deretter Vedvik på 4. plass. Gilje Nordås la seg lenger bak i feltet på typisk "Sandnes-vis". Slik var det de første 5-6 rundene da det gikk rolig med 2:59 på første 1000 meter.



Det gikk raskere på mellomkilometeren, og ca halvveis i løpet tok Gilje Nordås noe overraskende føringen - og feltet er i ferd med å sprekke opp bak de fem forhåndsfavorittene. To runder før mål kom så o-løper Trond Einar Moen Pedersli opp bakfra og satte fart på feltet.





Trond Einar Moen Pedersli i blå Strindheimdrakt blander seg inn i tetstriden med 400 meter igjen. (Foto: Sylvain Cavatz)



Det avgjørende rykket kom med en runde igjen da Svela fikk med seg Vedvik, og det ble en tett kamp hele runden der Vedvik til slutt fikk kastet seg i mål 11 hundedels sekund foran Svela. Bronsen gikk til Bjørnar Sandnes Lillefosse.



- Dette smakte veldig godt, sa Marius Vedvik som dagen før tapte 1500 meter med 17 hundredels sekund i spurt mot Narve Gilje Nordås



- Jeg har tapt mange gull tidligere på de siste meterne, men i dag var det min tur.



- Nå må jeg først klare OL-kravet på 10000 meter, og deretter beholde formen fra til OL, sa gullvinneren til NRK på direkten like etter målgang.-

MS 3000m Heat: 1 Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 60 Kamal Bashiir Tahlil Dimna IL 8,59,50 2 126 Matias Andersen Førde Gular, IL 9,02,87 3 119 Daniel Lundegaard Jacobsen Gular, IL 9,07,49 4 24 Henrik Fjeld BUL, IL i 9,08,90 5 273 Henrik Nordtug Steinkjer Friidrettsklubb 9,08,95 6 18 Christian André Falkum Olsen BUL, IL i 9,10,55 7 23 Filip Aleksander Meo BUL, IL i 9,14,48 8 175 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF 9,17,22 9 19 Christian Hannestad BUL, IL i 9,18,36 10 180 Mikkel Thomassen Lillehammer IF 9,22,61 11 343 Jørgen Johan Bjørtomt Tyrving IL 9,23,13 12 268 Kristian Nedregård Spjelkavik og Omegn FIK 9,30,45 Heat: 2 Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 128 Sondre Arne Hoff Gular, IL 8,43,32 2 225 Magnus Gjerstad Osterøy IL 8,46,17 3 281 Iver Matias Linge Glomnes Strindheim il 8,48,69 4 124 Johannes Teigland Gular, IL 8,49,88 5 275 Simen Hernes Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb 8,55,91 6 204 Sondre Martinsen BUL, IL i 8,57,44 7 264 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb 8,58,52 8 181 Petter Johansen Lillehammer IF 8,59,83 Heat: 3 Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 125 Marius Øyre Vedvik Gular, IL 8,23,63 2 367 Per Svela Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8,23,74 3 116 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular, IL 8,24,29 4 255 Narve Gilje Nordås Sandnes IL 8,24,74 5 361 Erik Udø Pedersen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8,26,09 6 274 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 8,28,09 7 13 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF 8,28,33 8 284 Trond Einar Moen Pedersli Strindheim il 8,28,40 9 223 Elias Johan Jonsson Nydalens Skiklub 8,30,05 10 161 Håkon Jarvis Westergård Kamp/Vestheim IF 8,31,70 11 335 Einar Johan Melsom Tyrving IL 8,36,51 12 308 Eivind Trym Wikshåland Tjalve, IK 8,37,48 13 133 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Halden IL 8,39,74 Plasseringtotal Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 125 Marius Øyre Vedvik Gular, IL 8,23,63 2 367 Per Svela Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8,23,74 3 116 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular, IL 8,24,29 4 255 Narve Gilje Nordås Sandnes IL 8,24,74 5 361 Erik Udø Pedersen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8,26,09 6 274 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 8,28,09 7 13 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF 8,28,33 8 284 Trond Einar Moen Pedersli Strindheim il 8,28,40 9 223 Elias Johan Jonsson Nydalens Skiklub 8,30,05 10 161 Håkon Jarvis Westergård Kamp/Vestheim IF 8,31,70 11 335 Einar Johan Melsom Tyrving IL 8,36,51 12 308 Eivind Trym Wikshåland Tjalve, IK 8,37,48 13 133 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Halden IL 8,39,74 14 128 Sondre Arne Hoff Gular, IL 8,43,32 15 225 Magnus Gjerstad Osterøy IL 8,46,17 16 281 Iver Matias Linge Glomnes Strindheim il 8,48,69 17 124 Johannes Teigland Gular, IL 8,49,88 18 275 Simen Hernes Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb 8,55,91 19 204 Sondre Martinsen BUL, IL i 8,57,44 20 264 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb 8,58,52 21 60 Kamal Bashiir Tahlil Dimna IL 8,59,50 22 181 Petter Johansen Lillehammer IF 8,59,83 23 126 Matias Andersen Førde Gular, IL 9,02,87 24 119 Daniel Lundegaard Jacobsen Gular, IL 9,07,49 25 24 Henrik Fjeld BUL, IL i 9,08,90 26 273 Henrik Nordtug Steinkjer Friidrettsklubb 9,08,95 27 18 Christian André Falkum Olsen BUL, IL i 9,10,55 28 23 Filip Aleksander Meo BUL, IL i 9,14,48 29 175 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF 9,17,22 30 19 Christian Hannestad BUL, IL i 9,18,36 31 180 Mikkel Thomassen Lillehammer IF 9,22,61 32 343 Jørgen Johan Bjørtomt Tyrving IL 9,23,13 33 268 Kristian Nedregård Spjelkavik og Omegn FIK 9,30,45

(Foto: Sylvain Cavatz)



Tilbake til hovedsak for NM Friidrett 2020: