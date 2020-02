Lofoten Skyrace ble arrangert som et testløp 28. juni i fjor. Distansene var 31 km med 1650 høydemeter, 15 km med 1000 høydemeter og 10 km Turklasse med 900 høydemeter. Løpet var utsolgt med 150 startplasser, og selv med vrange værguder ble det en vellykket debut for arrangementet. Det er spektakulære løyper som møter deltagerne i dette løpet, - og været blir som det blir i Lofoten.



Mirjam Saarheim imponerte i det første Lofoten Skyrace





Mirjam Saarheim fra Lofoten Ultraløperklubb vant kvinnneklassen i det første Lofoten Skyrace. (Foto: Lofoten Skyrace / Nok Surfebeiben Sandholm)



- Vi er overveldet over mottakelsen av løpet i 2019 og fantastiske tilbakemeldinger både før, underveis og i etterkant av løpet, sier Paul Klausen i Lofoten Skyrace.



- Været spilte ikke helt på lag, og gjorde forholdene ekstra utfordrende for alle. I år håper vi at midnattsola slår til, slik at deltagerne får den midt i ansiktet ved målgang på kvelden, sier Klausen som forteller at løpet i år starter lørdag i stedet for fredag - og en uke senere på sommeren.





Det er mektge omgivelser over Matmora. (Foto: Lofoten Skyrace / Andreas Wolden)​

108 av 300 startplasser er ledig pr 3. februar

I løpet av en 3 års periode håper Lofoten Skyrace å bli et av Nord-Norges største fjelløp, og om de ikke blir størst, er det vel allerede klart at de blir et av de største allerede i 2020. Allerede nå er det 192 påmeldte, 102 av dem på den lengste distansen. Det er lagt ut 300 startplasser.

Nytt Kondis kvalitetsløp

Lofoten Skyrace har pr 1. februar også inngått kvalitetsløpavtale med Kondis. Det innebærer blant annet rabatt på startkontingenten til Kondis-medlemmer, men dette er av forståelige grunner ikke tilrettelagt ennå i påmeldingsløsningen. Les mer om kvalitetsløp her.

Friendly Running

I Lofoten Skyrace starter alle konkurransedistansene med ca 1 km "friendly running". Det vil si at det ikke er tillatt å løpe forbi crewet. Fartsbremserne holder 6:00-6:30 min/pr km, og vil gi tydelig signal når feltet kan slippes.

- Dette gjør vi av sikkerhetsmessige hensyn, og fordi vi ønsker en rolig og sosial start på løpet, sier arrangøren



Årets løp arrangeres 4. juli

Starten på 31 km er ved Bacalao i Svolvær sentrum.

Starten på 15 km er ved ved Laukvik skole.

Starten på 10 km er ved stistart Matmora/Rangeldalen.



Høyeste topp er Matmora med sine 788 m.o.h. (alle løypene)

Målgang for alle er helt i sjøkanten på Gjersvoll, mellom Delp og Laukvik, ca 500 meter fra Laukvik skole.



PÅMELDING

Lofoten Skyrace på facebook fb-arrangement med ekstra info



KART 30 KM:





KART 15 KM:​





KART 10 KM:​