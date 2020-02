- Det er knallgode forhold i løypene våre nå, sier Per Ola Haugen, påmeldingsansvarlig for Trysil Skimaraton. – I tillegg har det kommet 40 nye cm med snø de siste dagene. Nå melder det også kaldere, så det det er ingen tvil om at forholdene under årets renn blir veldig bra.



Internasjonal deltakelse



Trysil Skimaraton er i år en del av av Visma Ski Classics Challengers-serien. Det kan være årsaken til at det i år er ekstra trykk i påmeldingene til rennet.



- Vi har 13 prosent flere påmeldte til rennet sammenlignet med samme periode i fjor. Og det er flere toppløpere blant disse, forteller Haugen. - Andreas Nygaard fra Team Ragde Eiendom har meldt sin ankomst. Dette er virkelig en toppløper, som er tidligere vinner av både Vasaloppet og Birken. Han vant Ski Classics sammenlagt i fjor og ligger på fjerdeplass i Visma Ski Classics pr. nå.



- I år er det også flere utenlandske løpere som har meldt seg på. Alt tyder på at det blir rekordmange svenske løpere. Det kommer også en delegasjon med ni italienske løpere. Videre er det en god del dansker påmeldt, samt deltakere fra både England og Tyskland, forteller Haugen.



Pengepremier til de beste løperne



Trysil Skimaraton kan ikke bare skilte med fantastiske skiforhold. Det er også muligheter for å ta med seg en bra pengepremie til de beste løperne.



- I fjor tok Emilie Kongsten ny løyperekord i dameklassen med tiden 2:11:28. Løyperekorden i herreklassen står fra 2017, og ble satt av Karstein Johaug Jr. Får vi de forholdene som vi tror vi får, er det gode sjanser for nye løyperekorder. Og vinnerne kan få med seg hele 9000 kroner dersom blant annet løyperekorden slås, sier Haugen.



Fortsatt populært med halvmaraton



Det er noen år siden Trysil Skimaraton innførte halvmaraton, og det er også en veldig populær distanse.



-Trysil Skimaraton skal være et turrenn for alle type løpere, alt de mest aktive til barn og ungdom. De minste kan delta på skisprinten vår, forteller Haugen.



Det blir nok en skifest i Østby 15. februar. Og melder man seg på innen 5. februar er det penger å spare.



Les hele pressemeldingen her:

Flere vil gå Trysil Skimaraton – økning på 13 prosent



I fjor satte Emilie Kongsten ny løyperekord i dameklassen med tiden 2:11:28. Løyperekorden i herreklassen står fra 2017, og ble satt av Karstein Johaug Jr. Vinnerne kan få med seg hele 8000 kroner dersom bl.a. løyperekorden slås. (Foto: Jonas Sjögren/Trysil.com)

Antall fullførte deltakere i Trysil Skimaraton, Hedmarks største turrenn, de siste 10 år:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 421 507 718 710 706 679 485 518 498 566



