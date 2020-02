Lørdag 7. mars går Helterennet av stabelen for tiende gang på Rauland i Telemark.



– Vi har hatt jevnt økende deltakelse gjennom disse ti årene og nær 250 dugnadsfolk er engasjert i dagene før, under og etter rennet. Hele Rauland påvirkes av denne happeningen, med løyper på 42 km som slynger seg foran den majestetiske fjellrekken som markerer Hardangerviddas sørlige grense, forteller Guro Mæland som er markedsansvarlig i Helterennet.



Helterennet er et klassisk skirenn ved foten av Hardangervidda. Rennet er et av tre arrangement i regi av Telemarkhelten (HelteRennet, HelteRittet og HelteLøpet). Helterennet fungerer også som seedingsrenn til Birken.



– Det blir en aktiv helg på Rauland. I år kommer dessuten bokforfatter Thor Gotaas for å holde et foredrag om skisporten i Norge og hvorfor vi nordmenn liker å gå på ski, tilføyer Mæland.



Se mer informasjon på arrangementets nettside.





Les også reportasje på kondis.no fra fjorårets utgave av Helterennet:

Kari Vikhagen Gjeitnes og Henrik Dønnestad vant Helterennet



Helterennet går over fjellet ved Rauland. (Foto: arrangøren)





Omtrent såååå gøy er det å være med på Helterennet. (Foto: arrangøren)