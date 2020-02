Grenaderløpet går normalt fra Hakadal til Asker og har ni kuperte mil gjennom Nordmarka med til sammen over 1700 høydemeter, mens kortløypa Halvgrenaderen er på 34 km.



Årets renn blir det imidlertid ikke noe av, for i en melding på facebook skriver arrangøren følgende:



"Fra onsdag og utover i neste uke er det meldt mildvær og muligens noe snø etter helgen. Grenaderløpet er ressurskrevende både løype-, logistikk- og sikkerhetsmessig og krever en visst tid rent planleggingsmessig. I løypetraseen og ellers i marka er det områder med åpent vann / ikke frost, lite snø, delvis hardt og isete. Skal løypa settes i stand kreves det frost og en god del snø.

Vi har vurdert både forkortning og omlegging av løypa, samt flytting av rennet. Under de rådende forhold, og pga. tiden fram til renndagen, ser vi ingen annen rimelig utvei enn å avlyse, noe vi sterkt beklager.

Vi har bestemt at startkontingenten og andre avgifter tilbakebetales, men vi beholder kun kr. 200 av selve startkontingenten. De av dere som var påmeldt (147) sender deres bakkontonummer til vår e-post: post@grenaderen.com"



