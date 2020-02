Den nye avtalen gjør at de tre Birkebeinerarrangementene de kommende 3 årene kan følges direkte på sportspotalen Direktesport via de 75 lokalavisene, pluss Nettavisen, som eies av Amedia.



– Birkenarrangementene er både prestisjefylte og er omfattet med stor interesse. Rennet, rittet og løpet har bred deltakelse fra hele landet. Erfaringsmessig er det stor interesse for slikt innhold i våre aviser. Vi ser fram til å vise Birkenarrangementene til våre abonnenter de tre neste årene, uttaler direktør for sportsutvikling i Amedia, Helge Birkelund, i en pressemelding.



Først ut er Birkebeinerrennet som går den 21. mars og i år arrangeres for 82. gang. Deretter følger Birkebeinerløpet 13. juni og Birkebeinerrittet 29. august.



– Vi er svært fornøyde med å få formidlet våre flotte arrangement via Amedia som distributør av Birken-TV. NRK har rettigheter til å sende Birkebeinerrennet, så avtalen med Amedia betyr et godt supplement som viser bredden i våre arrangement, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen i Birken AS.