I klart og stille vintervær gikk årets andre Skjergardskarusell på Toftøy Idrettsbane på Toft, som ligger på Sotra utenfor Bergen. Den snøfrie vinteren gir gode forhold for vinterkarusellene, men denne gangen var temperaturen rundt null grader så det var en viss fare for glatte partier.

Av de 96 som fullførte løpet var hele 34 barn under 10 år så Skjergardskarusellen er virkelig populær hos de aller yngste. Aldersklassen som det var nest flest deltakere i var menn og kvinner mellom 30 og 39 år, så kanskje det kan stemme at her deltok mange av foreldrene til de yngste?

Skjergardskarusellen har to løypelengder, 3 og 10 km, og de yngste løp stort sett den korteste løypen mens de aller raskeste voksne løp 10-kilometeren. Bestemann her var Stian Andersen fra BFG Bergen Løpeklubb som gjennomførte på den gode tiden 35:48, foran de to lokale løperne Ole Kristian Vikenes og Simen Astrup. De beste kvinnene her ble May-Bente Blom og Anja Kleiven Sætre som leverte gode løp på 42-tallet, mens Solveig Barmen-Johnsen gikk inn til tredjeplassen litt lenger bak.

I den korteste løypen var det de yngste guttene som løp raskest, her var det Lucas Rong, Thomas Halstensen og Trym Myhr som ble de første guttene i mål. Beste kvinne ble May Therese Rong foran ungdommene Sophia Nordeng-Johansen og Nora Alfstad.

Starten går på 3-km-løypen. Her er det mange ivrige barn som kjemper for å komme seg i gang med løpet sitt.

10 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 479 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb M20-29 35:48 2 16 Ole Kristian Vikenes Skjergard IL M20-29 36:33 3 483 Simen Astrup Hageland Sotra Hagesenter M20-29 36:35 4 376 Christer Kleppestø RONG M30-39 38:22 5 19 Michael Uhlar Skjergardklatreklubb M30-39 39:21 6 488 Thomas Hæsken RONG M30-39 39:27 7 39 Øyvind Blom Skjergard M40-49 39:28 8 476 Jan Martin Skoge-Antonsen FJELL M40-49 41:38 9 29 Nils Jakob Solsvik Toftøy IL M30-39 42:31 10 145 Jørgen Fjeldberg BØNES M30-39 43:49



De tre beste menn 10 km: Ole Kristian Vikenes, Stian Andersen og Simen Astrup.

Kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 101 May-Bente Blom Kvalitetskontroll AS K30-39 42:19 2 86 Anja Kleiven Sætre MATHOPEN K30-39 42:38 3 147 Solveig Barmen-Johnsen RONG K30-39 54:49 4 142 Anita Barmen-Fløisand RONG K30-39 54:51 5 480 Evi Solttun KOLLTVEIT Barn 0-10 01:02:56



May-Bente Blom løper inn til seier på 10 km.

10 beste herrer 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 75 Lucas Rong Skjergard M11-12 12:55 2 485 Thomas Halstensen Nordre Fjell IL M13-14 12:58 3 74 Trym Myhr Skjergard M11-12 13:07 4 50 Oscar Iversen Nordre Fjell Fotball Barn 0-10 13:18 5 66 Elias Hellesøy RONG Barn 0-10 13:24 6 59 Håkon Hellesøy RONG Barn 0-10 14:14 7 484 Philip Halstensen Nordre Fjell IL M11-12 14:33 8 71 Thomas Hellesøy RONG M11-12 14:42 9 62 Robin Trondsen Skjergard IL Barn 0-10 15:12 10 54 Håvard Solsvik Skjergard Barn 0-10 15:21



Andreplass på 10 km til Anja Kleiven Sætre



Lucas Rong blir beste herre i den korteste løypen.

10 beste kvinner 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 8 May Therese Rong Equinor K30-39 12:57 2 469 Sophia Nordeng-Johansen IL Skjergard/Nordre Fjell Friidrett Barn 0-10 13:49 3 90 Nora Alfstad RONG K11-12 14:45 4 7 Anne Drange Torsvik RONG K30-39 15:34 5 84 Sara Steinsland Skjergard / Islandgarden AS K15-16 16:23 6 64 Linnea Hansen ÅGOTNES Barn 0-10 16:52 7 463 Athena Kvitle SKOGSÅVG Barn 0-10 16:54 8 474 Isabella Kvitle SKOGSÅVG K13-14 17:12 9 100 Lilly Kleppestø RONG K11-12 17:28 10 102 Hedda Blom Hellesund I.l Skjergard K11-12 17:29 10 81 Mathilde Rykke Skjergard K11-12 17:29



May Therese Rong blir beste kvinne i kortløypen.



Sophia Nordeng-Johansen løper inn til andreplassen.



Tredjeplass til Nora Alfstad



Solveig Barmen-Johnsen tar tredjeplass på 10 km.



Thomas Halstensen tar andreplassen i kortløypen



Oscar Iversen og Trym Myhr kommer sammen tilbake til stadion for å gjøre opp om tredjeplassen i kortløypen, som det viser seg Trym tar.



Sekretariatet til Skjergardskarusellen på Toftøy Idrettsanlegg er lite og koselig. Litt trangt når premieutdelingen foregår her.



Martine Andersen pleier vanligvis å løpe selv, men denne gangen har hun den viktige jobben med å arrangere.