Den 9. utgaven av Bislett 50 KM arrangeres på innendørsbanern under Bisletts tribuner i dag, men ca 200 deltagere fordelt på 2 starter. De raskeste startet klokken 10:00 - og pulje 2 starter 14:45, med seneste målgang 21:45.



Magnus Erstad fra IF Kamp/Vestheim er i tet og passerte mararton på 2.37, og lå da ca 6 minutter foran Håkon Urdal fra Team Sportsmanden og Andreas Torsvik. I Kvinneklassen er det svenske Lisa Ring som leder ved passering 40 km (2:48), mens Romerike Ultraløperklubbs danske Louise Skak følger nærmest.



Vi kommer tilbake med første oppdatering når pulje 1 er i mål.



Her er to av gutta som ser ut til å ende i topp 10, foran ser vi Martin Ødegård Lunde (9. plass etter ca 2:45 timer) og Andreas Torsvik bak (3. plass). Foro: Per Inge Østmoen)