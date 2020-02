Det var stor vinnervilje blant de tre beste herrene som fulgte hverandre gjennom de to rundene i Vinter10-løypen gjennom Bergens sentrale sentrumsstrøk. Da de nærmet seg mål på Festplassen var det nokså jevnt mellom Marius Sørli og Andreas Iden og det ble et skikkelig spurtoppgjør mellom disse to, men da de skulle svinge inn mot målportalen falt Andreas Iden og dermed ble det Marius Sørli som tok seieren på 10 km. Andreas måtte rusle inn til andreplassen, heldigvis nokså uskadet, kun noen skrubbsår. Det holdt i hvert fall til å holde Tage Augustson bak seg.

Det var ganske mørkt der denne episoden skjedde, og de våte skiferhellene på Festplassen kan være glatte for raske løpere, så det er ikke helt lett å si hva som egentlig skjedde. Hvis det blir knuffing i stor fart så skal det ikke så mye til før man ramler. Ingen ble heller diskvalifisert.

Andreas Iden kunne etter løpet forklare at han hadde et lite forsprang inn på oppløpet der det var flere løpere fra 5km-løypen som måtte passeres:

– Da det var 30 meter igjen måtte vi løpe forbi to løpere i en sving, og den av oss som fikk posisjonert seg først forbi de to løperne kom til å vinne løpet. Jeg kom først på utsiden av de to, og det var ikke plass til begge. Da kom Marius bakfra og presset meg ut av løypen. Jeg deiste i bakken og løpet var ødelagt.

Marius Sørli mener han ikke gjorde noe galt her.

Sondre Øvre-Helland vant 5 km med klar margin. Opplegget her var at han løp sammen med Marius Sørli, Andreas Iden og Tage Augustson på den første runden og trakk disse gjennom i høy fart, som hare altså. Det var egentlig gode løpsforhold med mildvær, opphold og ikke noe is, men det var stedvis noe vind i den 5 km lange rundløypen så en hare var sikkert en fordel.

På kvinnenes 10 km var det ikke uventet Adele Norheim Henriksen som tok seieren på en overbevisende måte med en tid på 37-tallet. Hun ble her etterfulgt av Lina Rivedal, som for øvrig restituerer seg etter en barnefødsel i fjor høst, så prestasjonen har var nok veldig bra. Amalie Joensen kapret den siste pallplassen her.

På 5 km var det veteranen Grethe Jørgensen som tok seieren foran en annen i samme aldersklasse, Elisabeth Nilsson. Ingvild Eilertsen Sundby tok tredjeplassen.

Vinter10 erstattet i år Winterrun som løpet het tidligere da Icebug var hovedsponser, men man har beholdt konseptet med fakir, fakler og lysmagi som lyste opp den mørke vinternatten i løypen som gikk fra Festplassen og rundt Damsgårdsundet og retur gjennom Nygårdsparken.

Det var god oppslutning om arrangementet, i alt 507 løpere gjennomførte en eller to runder i løypen, 444 av disse løp på tid.



Den klareste seier gikk til Sondre Øvre-Helland på 5 km, han hadde da fungert som hare for de tre beste på 10 km.



Det ble Marius Sørli som kunne gå først over målstreken på 10 km etter at Andreas Iden falt i innspurten.



Felles oppvarming ved start og mål på Festplassen.



Ut fra starten på Festplassen. Jan Helge Bersaas starter sin egen klokke.



Premiepallen 10 km: Amalie Joensen, Adele Norheim Henriksen og Lina Rivedal.

10 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1102 Adele Norheim Henriksen Gular / Loddefjordløperne K13-19 37:24 2 1307 Lina Rivedal Varegg Fleridrett K20-29 38:40 3 1324 Amalie Joensen BERGEN K20-29 39:31 4 1119 Johanne Wessel Njård K20-29 39:41 5 1155 Elisabeth Tangen Haug HSI K40-49 40:37 6 1097 Oda Vedøy Bsi Rugby K30-39 41:57 7 1117 Linda Grøning Varegg Fleridrett K40-49 42:23 8 1246 Marie Haga Eldar IL K13-19 42:51 9 1080 Therese Raa FYLLINGSDALEN K30-39 42:59 10 1016 Bente Hellevik IL Trio K50-59 44:09



Denne trioen ble hektet av de tre beste på 10 km, men kom inn på de neste plassene: Espen Roll Karlsen, Per Christian Eggen Mjøs og Lucas Marechet.

10 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1342 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett / Asics Frontrunner M20-29 32:02 2 1322 Andreas Iden Gneist / Gneist/Asics Frontrunner Norge M20-29 32:17 3 1160 Tage Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell M30-39 32:24 4 1303 Lucas Marechet Wolf Training M20-29 32:58 5 1305 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett M20-29 33:00 6 1341 Espen Roll Karlsen Gneist M20-29 33:13 7 1115 Thorbjørn Ludvigsen Varegg Fleridrett M30-39 34:43 8 1035 Erik Vadla Venue AS M30-39 34:55 9 1021 Henrik Heienberg Varegg Fleridrett M30-39 35:29 10 1109 Simen Astrup Hageland Sotra Hagesenter M20-29 37:05 10 1041 Håvard Nakken Follesø Equinor M30-39 37:05



Premiepallen kvinner 5 km: Elisabeth Nilsson, Grethe Jørgensen og Ingvild Eilertsen Sundby.

10 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 101 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 / Grethe Jørgensen K40-49 20:41 2 38 Elisabeth Nilsson FLAKTVEIT K40-49 21:31 3 1121 Ingvild Eilertsen Sundby STORD K30-39 21:54 4 87 Amalie Kallestad Fil Aks-77 K13-19 22:05 5 233 Mathea Galleberg NESTTUN K13-19 22:35 6 149 Marit Husa Fedje K50-59 23:03 7 76 Victoria Osen Varegg K11-12 23:06 8 58 Julie Bøtun Spirit Stavanger Friidrettsklubb K30-39 23:21 9 243 Hermine Aasen Garmann BERGEN K13-19 23:30 9 122 Selma Vik-Thorbjørnsen BERGEN K13-19 23:30



Premiepallen menn 5 km: Thomas Schjøtt Hannevig, Sondre Øvre-Helland og Martin Schei.

10 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1338 Sondre Øvre-Helland Viking M20-29 15:58 2 232 Martin Schei Stord IL (Allianseidrettslag) M20-29 16:55 3 245 Thomas Schjøtt Hannevig Varegg Fleridrett / Lerøy Seafood M20-29 17:58 4 52 Mats Johnsen Ask Friidrett M13-19 19:30 5 102 Tim-Robin Lihaug LODDEFJORD M20-29 20:28 6 148 Harald Folkestad Ask Friidrett M13-19 20:52 7 205 Torstein Helland Sædalen M11-12 21:06 8 237 Andreas Fyhn Norna-Salhus IL / Åsane CK M11-12 21:21 9 80 Geir Kenneth Eriksen FLAKTVEIT M50-59 21:26 10 83 Sigve Einarsen BST M40-49 21:43



Ultraløper Bjørn Tore Kronen Taranger var denne gangen fartsholder og han hadde et løpsantrekk som gjorde at det gikk veldig greit å følge med ham i løypen.