Helene Berger (til v.) fullførte sin første maraton i Mjøskanten sammen med Lene Rodvang. (Foto fra Bérghem Ultraløperklubbs facebookside)

På terminlista kunne vi lese følgende beskrivelse av Bèrghem Vinter Maraton 2020:

Dette er et løp fra Hamar jernbanestasjon til Tangen med omtrent 20 km asfalt og resten på grus- og traktorveier, samt stier. Gjennomsnittstemperaturen er mellom -5 og -25 grader celsius. Den gjennomsnittlige snødybden for denne tiden av året er mellom 20-70 cm.



Løypa fra fra Hamar til Tangen.

Som i andre i lavereliggende strøk østafjells denne vinteren ble underlaget og temperaturen "mot normalt" som meteorologen ville ha sagt. Fulvio Øksendal som er viden kjent for å klekke ut utfordrende ruter til sine mange ultraløp måtte allerede en uke i forveien bare beklage at vinteren så ut til å utebli slik at det ikke ble vinterforhold i løypa.....

Den vårlige utgaven av Bèrghem Vinter Maraton var fulltegnet med 20 deltakere og godkjent for opptjening av UTMB-poeng. 19 fullførte distansen lørdag i tillegg to mann på testløpet i forkant. Løperne var selv ansvarlig for at tiden ble registrert på Strava og det ble rapportert om meget god stemning langs Norges største innsjø.



Sara Skarabot Pedersen sin begrunnelse på sin Instagram-konto er nok representativ for mange av de lokale som hadde valgt å tilbringe lørdag formiddag i lag med løpefrender:

Aldri mer maraton, sa ei maroder jente for ti måneder sida. Men når @berghemultra arrangerer vintermara fra vælas navle (Hamar) og til min barndoms grønne dal (Tangen), på stier langs @innlandshavet (Mjøsa) – da lyt’n jo bære flyge! (Foto fra Bérghem Ultraløperklubbs facebookside)

Bèrghem Ultraløperklubbs nettsider

Bérghem Ultraløperklubbs facebookside



Resultater Bèrghem Vinter Maraton 08.02.2020: