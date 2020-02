De norske mellom- og langdistanseløperne beit godt ifra seg i Nordenkampen, og særlig på 1500 meteren gikk det bra. Malin Edland vant med 2 sekunder da hun løp på 4.17,77, noe som var en forbedring av innendørspersen med 12 sekunder og 7 sekunder fortere enn hun noen gang har løpt utendørs.



- Det var et morsomt løp. Jeg hadde lyst til å prøve å være med haren på 4.18-fart. Tenkte det er bedre å forsøke enn ikke å forsøke. Nå begynner det å kjennes ut som meg selv igjen, og det er gøy, fortalte Malin til friidrett.no etter løpet.



Også Grethe Tyldum satte pers og ble nummer tre med 4.29,48.



Narve Gilje Nordås vant og satte pers på herrenes 1500 m med 4.45,03. Han avgjorde helt på slutten med noe som begynner å bli hans varemerke:



- Jeg er veldig fornøyd med løpsopplegget, som var det samme som på 1500-meteren i NM sist helg. Det gamle gode "gjedda i sivet"-opplegget der jeg ligger i rygg og snapper gullet på de siste 100 meterne, uttalte Narve til friidrett.no.



Marius Vedvik løp også godt og satte pers med 3.47,19, noe som holdt til en femteplass.



På 3000 m løp Per Svela inn til tredjeplass med 8.02,35. Med det var han bare drøye sekundet bak gullvinner Simon Sundström fra Sverige. Bjørnar Sandnes Lillefosse fulgte fint opp med fjerdeplass på 8.06,07.



Både Kristine Lande Dommersnes og Andrea Modin Engesæth satte pers da de ble nummer fem og seks på 3000 meteren. Bare én hundredel skilte de to norske som hadde et skikkelig spurtoppgjør seg imellom. Tidene ble 9.33,92 og 9.33,93.



På 800 m ble det norsk femte- og sjetteplass i kvinneklassen til Sigrid Wahlberg og Solveig Hernandez Vråle. I herreklassen satte både Didrik Hexeberg Warlo og Sigurd Tveit pers da de løp på 1.49,64 og 1.50,52, noe som holdt til henholdsvis tredje- og femteplass.



Sjøl om det var flere norske pallplasseringer, så viser sammenlagtresultatet at bredden i Norge ikke er alt for god. Vi blir fort sårbare når en del av våre aller beste ikke stiller.



Sammenlagt kvinner 1 Sverige 139 2 Finland 114 3 Danmark/Island 96 4 Norge 94 Sammenlagt menn 1 Sverige 141 2 Finland 108 3 Norge 105,5 4 Danmark/Island 88,5



Narve Gilje Nordås gjorde som under NM innendørs og avgjorde med en sterk sluttspurt. Marius Vedvik som da ble nummer to, ble nå nummer fem. (Foto: Arne Dag Myking)



800 m kvinner 1 Hanna Hermansson 2.05,33 Sweden 2 Rebecca Högberg 2.08,65 Sweden 3 Mathilde Diekema Jensen 2.10,59 Denmark 4 Annemarie Nissen 2.11,01 Denmark 5 Sigrid Wahlberg 2.11,75 Norway 6 Solveig Hernandez Vråle 2.12,44 Norway 7 Viola Westling 2.13,93 Finland 8 Heini Ikonen 2.14,23 Finland Kirsi Pekkanen PACE 800 m menn 1 Joakim Andersson 1.48,38 Sweden 2 Andreas Bube 1.48,73 Denmark 3 Didrik Hexeberg Warlo 1.49,64 Norway 4 Felix Francios 1.50,17 Sweden 5 Sigurd Tveit 1.50,52 Norway 6 Niko Viljola 1.52,39 Finland 7 Christoffer Frost-Jensen Johansen 1.52,65 Denmark 8 Eelis Uitto 1.53,26 Finland Ville Lampinen PACE 1500 m kvinner 1 Malin Edland 4.17,77 Norway 2 Nathalie Blomqvist 4.19,77 Finland 3 Grethe Tyldum 4.29,48 Norway 4 Linn Söderholm 4.30,19 Sweden 5 Ellinor Aurell 4.34,28 Sweden 6 Josefine Rytter 4.34,64 Denmark 7 Line Schulz 4.37,75 Denmark 8 Veera Mensonen 4.50,29 Finland Hanna Hermansson PACE Sweden 1500 m menn 1 Narve Gilje Nordås 3.45,03 Norway 2 Joonas Rinne 3.45,20 Finland 3 Mikkel Dahl-Jessen 3.45,84 Denmark 4 Robin Rohlén 3.46,26 Sweden 5 Marius Øyre Vedvik 3.47,19 Norway 6 Suldan Hassan 3.47,39 Sweden 7 Mikael Johnsen 3.52,23 Denmark 8 Tuomo Salonen 3.54,08 Finland Panu Jantunen PACE 3000 m kvinner 1 Maja Alm 9.09,24 Denmark 2 Lisa Havell 9.17,42 Sweden 3 Camilla Richardsson 9.18,59 Finland 4 Helene Svane 9.33,17 Denmark 5 Kristine Lande Dommersnes 9.33,92 Norway 6 Andrea Modin Engesæth 9.33,93 Norway 7 Johanna Peiponen 9.44,16 Finland 8 Elsa Wallenius 10.05,88 Sweden Moona Korkealaakso PACE 3000 m menn 1 Simon Sundström 8.01,07 Sweden 2 Hlynur Andrésson 8.01,20 Iceland 3 Per Svela 8.02,35 Norway 4 Bjørnar Sandnes Lillefosse 8.06,07 Norway 5 Jakob Dybdal Abrahamsen 8.08,57 Denmark 6 Jonatan Fridolfsson 8.09,10 Sweden 7 Eero Saleva 8.12,10 Finland 8 Arttu Vattulainen 8.17,14 Finland Hannu Granberg PACE



