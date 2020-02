Tour of Mjøsa ble lansert i 2019 som Norges eneste etappeløp og består av en prolog i Brumumddal og fire enkeltløp i Moelv, Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Det er de fire enkeltløpene danner grunnlaget for sammenlagt-plasseringene, men det er fullt er mulig å stille i enkeltløp. Årets arrangement går av stabelen 21. - 23. august.

Fra starten på det aller første løpet i Tour of Mjøsa i Moelv. (Foto: Finn Olsen)

I 2020 er det satt et tak på 400 deltagere som får løpe hele touren i Moelv, Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Det er nå fritt fram for å sikre seg en av disse plassene til en ekstra hyggelig pris. Som i fjor er prologen i Mjøstårnet fredagskvelden et frivillig "vorspiel" med egen påmelding og teller ikke med i sammendraget.



Påmeldingen åpnet 1. februar, og melder du deg på i løpet av februar får du fire løp til samme pris som f. eks. Oslo Maraton.



Kondis.no hadde fyldig dekning fra innsiden av fjorårets Tour of Mjøsa, og lokalredaktøren fikk ikke en - men fire kortreiste løpsopplevelser av det sjeldne. Det sosiale aspektet ved en kompakt konkurransehelg ble noe eget og minnet om etappeløpet på Bornholm i mindre format. Touren kan anbefales på det varmeste uansett nivå hvis du ønsker å sette av en løpshelg kommende sesong.

Totalvinnerne av historiens første Tour og Mjøsa, Erik Udø Pedersen og Julie Aspesletten, tronet på toppen av Lysgårdbakken i fjor.



- Hvar blir så nytt i år, Dag Kåshagen, løpsleder av Tour of Mjøsa?



- Tilbakemeldingene vi fikk inn fra premiéren var entydige positive, så vi gjør ingen omgripende endringer. Stedene og distansene blir uendret, men etter ønske fra fjorårets deltakere har vi justert tidspunktene slik at det blir mindre "dødtid" mellom løpene. Start-tidspunktene vil bli kl 11 og 16 begge dager som likevel vil være rikelig med tid til å forflytte seg mellom Moelv og Gjøvik på lørdag og Hamar og Lillehammer på søndag.



Vi legger merke til startkontingentene er lavere enn i fjor?



- Ja, vi har justert ned prisene i tre tidsintervaller slik at det blir ekstra lønnsomt å melde seg på tidlig. Det blir også betydelig billigere å delta i enkeltløp. Vi trodde nok at de lokale mosjonistene i større grad skulle stille opp på løpene i sin by, og innser at prisen var en begrensende faktor.



Følgende priser gjelder:

Første påmelding: 1. februar - 29. februar kr 750. Ungdom t.o.m. 19 år kr 500. Trim uten tid kr 500. Pris for enkeltløp kr 190.

Andre påmelding: 1. mars - 31. mai kr 900. Ungdom kr 650. Trim uten tid kr 650. Pris for enkeltløp kr 240.

Tredje påmelding: 1. juni - 15. august kr 1000. Ungdom 750. Trim uten tid kr 750. Pris for enkeltløp kr 275.



Løpsprogram (samme som i fjor):

Prolog: Fredag 21. august Brumunddal kl 18:00

1. løp: Lørdag 22. august Moelv kl 11:00

2. løp: Lørdag 22. august Gjøvik kl 16:00

3. løp: Søndag 23. august Hamar kl 11:00

4. løp: Søndag 23. august Lillehammer kl 16:00



Det er klubbene Moelven IL Friidrett, Gjøvik friidrettsklubb, Ottestad Idrettslag og Litrim som arrangerer enkeltløpene og Innlandet friidrettskrets er eier konseptet Tour of Mjøsa og er ansvarlig for påmelding, resultatservice, markedsføring og sponsorer.​



