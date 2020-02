Til tross for en snøfattig vinter, så blir det likevel turrenn i Marka også i år.



– Det har aldri vært et alternativ å avlyse rennet, men vi har gjort grundige vurderinger på hvor rennet skal gå, uttaler Erik Eide som er generalsekretær i Skiforeningen som arrangerer rennet.



Den nye løypa på Brovoll blir 43 kilometer, mens Halvmarsjen blir 26,5 kilometer.



– Vi er veldig fornøyde med årets trasé. Det er en morsom løype som er både vakker og utfordrende, sier prosjektleder for Holmenkollmarsjen, Lars Amund Toftegaard.



Det er drøye 800 høydemeter som skal bestiges. Løypa har flotte stakepartier og lange, slake motbakker for diagonal teknikk. Det blir en rundløype for både den lange og den korte distansen, skrives det i en melding på Skiforeningens hjemmeside.



