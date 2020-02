Etter løpet hadde Filip Ingebrigtsen også løpt 6 hundredeler fortere på 800 m innendørs enn det storebror Henrik har gjort. Dermed er han best i familien, noe som på ingen måte er sjølsagt når en er del av Team Ingebrigtsen.



Men sammenlikna med langt mer reindyrka 800 m-løpere kom Filip Ingebrigtsen til kort. Han la seg bakerst i feltet som åpna friskt, og sjøl om han avanserte litt og hadde kontakt med teten da en runde gjenstod, hadde ikke Filip krefter til å henge med på sisterunden. 26-åringen var bare sånn måtelig fornøyd med løpet:



– Jeg synes gjennomføringen var veldig bra, men det er tungt så tidlig. Kroppen responderer ikke som den skal, og det er tydelig at kroppen er litt tung etter høyden. Skulle gjerne ønske at det gikk fortere, så det er litt kjedelig, fortalte han til NRK etter løpet. Med dette løpet har Filip satt innendørspers på 1500 m, 1 mile og 800 m i løpet av ei uke.



Collins Kipruto fra Kenya vant på 1.46,96 med verdensmester fra London-VM, franske Pierre-Ambroise Bosse, på andreplass med 1.47,52. Svensknorske Andreas Kramer ble nummer tre med 1.47,52 og var ikke helt fornøyd med det da han ble intervjua av SVT etter løpet:



- Jeg har fått gjort det jeg skal ha gjort av trening i vinter, men skulle gjerne sett at det gikk fortere i dag. Både passeringstidene og sluttida ble litt for dårlig, mente Kramer som har innendørspers på 1.46,86.



Den norske innendørsrekorden på 800 m er på 1.46,28 og ble satt av Vebjørn Rodal i 1997.





800 m menn

Rank Name Club Result 1 Kipruto, Collins KEN 1:46.96 LR 2 Bosse, Pierre-Ambroise FRA 1:47.52 3 Kramer, Andreas Sävedalens AIK 1:47.90 4 Andersson, Joakim Spårvägens FK 1:48.03 PB 5 Ingebrigtsen, Filip NOR 1:49.56 PB Kipchumba, Evan KEN DNF (Pace A) Persson, Anton Hässelby SK DNF



Alle resultat