Går vi et minutt opp i tid, finner vi 47 menn under 10 minutter og 21 kvinner under 12 minutter. Det var med andre ord en massedemonstrasjon av sprekhet vi fikk se da de 242 løperne gjorde unna 15 runder på den 200 m lange innendørsbanen.



Først i mål i det raskeste heatet var Stian Sundsvik fra Frol som løp på 8.30,2. Avstanden bak til Øystein Kvaal Østerbø på andreplass var på 3 sekunder, og så fulgte løperne som perlene på den velkjente snora. Sundsvik satser primært på orientering, men hevder seg godt også uten kart og kompass i handa.



Kvinneklassen ble vunnet av Kristina Axelsson fra Sverige. 20-åringen er en habil skiløper, som også behersker løpingens kunst. Nå gjorde hun unna de 3000 meterne på 10.17,3 og hadde 2,5 sekunders forsprang på Sigrid Ytterhus Haugset i mål. Disse to var i en liten klasse for seg sjøl.



På jentesida var det ungdommen som dominerte. Av de ti første i mål, løp sju i klasse 20-22 år og ei i klasse 12-13 år. Emilie Solheim Johnsen vant den yngste klassen på pene 11.09,4. Tilsvarende gutteklasse ble vunnet av Sven Nevin på 9.30,2. Det ble også oppnådd sterke resultater i mange av veteranklassene.



Kristina Axelsson (195) vant foran Sigrid Ytterhus Haugset. Her ligger de side om side. (Foto: Jan A. Aune)



Bare 13 år gamle Sven Nevin imponerte stort med å løpe på 9.30,2. (Foto: Jan A. Aune)



Sjøl om nivået på de beste er høyt, er Trøndersk Vinterkarusell et tilbud der typiske mosjonister utgjør flertallet. Her ser vi Rindal-ildsjel Tor Jarle Bolme (220) side om side med trimmere i alle aldre i et av de mange heata. (Foto: Jan A. Aune)





Mange flere bilder på Trøndersk Vinterkarusells Facebook-side

Der opplyser arrangøren også om at dette er en foreløpig resultatliste som det kan være noen tider som er blitt feil. De vil i tilfelle bli korrigert i Eqtimings liste etter hvert.





Alle resultat