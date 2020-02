Birken AS har innledet et samarbeid med friluftsmuseet Maihaugen som gjør at Birken kan legge traséen for samtlige distanser gjennom Maihaugen. Den nye traséen er permanent og tas i bruke allerede fra og med årets løpsarrangement som går 13. juni, står det i en nyhetsmelding på Birkebeinerløpets nettside.



– Vi synes samarbeidet med Birken er kjempespennende. Vi gleder oss til å gi alle som deltar i løpet en mulighet til å løpe gjennom noen av de fineste områdene vi har og få oppleve litt av det museet tilbyr. Vi tror dette vil profilere både Birken, oss og Lillehammer på en god måte, uttaler Jostein Skurdal som er administrerende direktør i Stiftelsen Lillehammer museum.



Ikke redd for slitasje

Skurdal er ikke redd for at tusenvis av løpere vil sjenere andre besøkende eller slite på museumsområdene.



– Løypa er lagt til turveier gjennom anlegget som har stor slitestyrke, så det er vi ikke bekymret for. Vi kommer også til å legge til rette for at besøkende som vil se løperne skal få fine muligheter til å heie på deltakerne her, sier han.



– Vi er veldig glade for å ha med Maihaugen som partner. Vi er opptatt av at Birkebeinerløpet skal være et arrangement med opplevelser for alle og gi deltakerne gode minner. Vi er trygge på at dette samarbeidet vil styrke totalopplevelsen, sier daglig leder i Birken AS Eirik Torbjørnsen.



FAKTA: Slik blir den nye traséen

Den nye traséen gjennom Maihaugen blir permanent. Den består av en sløyfe på halvannen kilometer som er lagt inn på slutten av løpet, slik at endringene i løypa kommer mellom siste matstasjon på 15 kilometer og målgang ved Håkons Hall.

Løypeomleggingen gjelder alle distanser: Birkebeinerløpet, HalvBirken Løp, UltraBirken løp og Birken Fjellmaraton, så vel som mosjonsløpet Birken 5 kilometer Aktiv mot Kreft.

Birkebeinerløpet vil fortsatt beholde sin halvmaratondistanse på 21 kilometer, og HalvBirken løp er 12 kilometer, begge med start på Birkebeineren stadion. UltraBirken løp er 60 kilometer og Birken Fjellmaraton er 42 kilometer, begge med start på Sjusjøen langrennsarena. Alle løpene har målgang ved Håkons Hall.

Birkebeinerløpet 2020 arrangeres 13. juni.

Birkebeinerløpets nettside





Det nye samarbeidet mellom Birken AS og friluftsmuseet Maihaugen gjør at traséen for samtlige distanser nå kan gå gjennom Maihaugen. (Foto: Jørgen Skaug/Maihaugen og Birken)