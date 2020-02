Det var denne gangen færre deltakere i Frikarusellen enn i det forrige løpet, 28 mot 49 sist. Men det var da også verre forhold, vinteren kom nemlig plutselig på besøk etter at det stort sett har vært mildvær og regn i månedsvis. Nå kom det noen heftige snøbyer, både før og under løpet, så det var nok ikke samme frasparket for løperne nå.

I snøbygene benyttet Endre Berg Leiren og Hulda María Harðardóttir anledningen til å ta klare seire i Frikarusellen, mens de i forrige løp ble henholdsvis nummer fire og tre.

Endre Berg Leiren kommer fra Norheimsund og har dermed lang reisevei til løpet, men han fikk god uttelling ved å vinne klart, over minuttet foran Kristoffer Føllesdal og Øyvind Andreas Sandø.

Islandske Hulda María Harðardóttir tok også godt vare på anledningen og var også over minuttet foran de nest beste, Hanne Liland og Laila Unneland.

Verd å nevne her er også at Ivar Andreas Sandø, Kondis´egen løypemåler, gikk inn til tiden 20:29, og i aldersklasse menn 65 - 69 år kan dette utmerket godt bli rekord for året i denne klassen. Hvis ikke Ivar Andreas forbedrer den selv da.



Starten har gått i det forholdsvis små feltet. Janos Kozma har minst klær og mest entusiasme.



De tre beste kvinner: Hanne Liland, Hulda María Harðardóttir og Laila Unneland

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 134 Hulda María Harðardóttir ESPELAND Kvinner 23 - 39 år 21:49 2 148 Hanne Liland Varegg Fleridrett Kvinner 50 - 54 år 23:01 3 171 Laila Unneland FRI IL Kvinner 50 - 54 år 23:14 4 158 Vigdis Gaupholm Reigstad FRI IL Kvinner 45 - 49 år 24:07 5 160 Laila Hasti FRI IL / Equinor BIL Kvinner 50 - 54 år 26:48 6 165 Ann Kristin Halland ESPELAND Kvinner 45 - 49 år 27:18 7 161 Anne Karin Berge Arna SK Kvinner 55 - 59 år 27:38 8 1116 Grethe Digranes Gullfjell IL Kvinner 55 - 59 år 29:39 9 1112 Hildegunn Fleten INDRE ARNA Kvinner 45 - 49 år 30:09 10 1110 Monica Vågenes Skjelbreid INDRE ARNA Kvinner 45 - 49 år 31:11 11 139 Tone Baartvedt ESPELAND Kvinner 45 - 49 år 36:17



De tre beste herrer: Øyvind Andreas Sandø, Endre Berg Leiren og Kristoffer Føllesdal.

Resultatliste menn: