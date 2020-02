Sondre Nordstad Moen har vært i Kenya og trent godt i høyden i en lengre periode - med London Marathon som første store mål. Løpet i Italia tar han med seg på veien, og det blir spennende å se hvor fort han kan løpe på treningstunge bein. Ifølge Kristian Ulriksens rapport på podcasten I det lange løp har Sondre løpt 180 og 205 km de siste to ukene, og snittfarten den siste uka lå på 3.38 per km. I halvmaratonløpet vil det nok gå et godt stykke under 3 minutter på kilometeren.



Tyske Arne Gabius, som i likhet med Sondre er blitt trent av italienske Renato Canova, er en av konkurrentene til nordmannen. Ifølge forhåndsomtalen på friidrett.no skal Sondre ha mulighet til å slå både Gabius og de andre konkurrentene.



Kristian Ulriksen har trent med Sondre Nordstad Moen i Kenya over lengre tid, men mens Sondre drar til Italia, reiser Kristian til Spania. Der skal han løpe Barcelona Halvmaraton på søndag, og ifølge den nevnte podcasten er han usikker på formen, ikke minst på grunn av en akilles som har murra i lengre tid.



i Barcelona møter Kristian flere av de nest beste norske løperne. Noen av dem kan på en god dag kjempe om kravet til halvmaratonløpet i EM i Paris. Det norske kravet er på 1.04.30 for menn og 1.13.30 for kvinner. Eivind Øygard, Petter Rypdal og Andreas Sjurseth er kanskje de tre norske som vil være nærmest herrekravet, mens Pernilla Epland, Vienna Søyland Dahle, Yngvild Kaspersen og Hanne Mjøen Maridal antakelig er de sterkeste norske damene i Barcelona.



I fjor var det fire norske kvinner som løp under 1.20 med Ida Bergsløkken som den beste med 1.14.44. Hun stiller ikke i år. Andreas Myhre Sjurseth var den gang best av de norske herrene med 1.06.04.



Mange norske mosjonister stiller også til start i Barcelona, og i klasse menn 65-69 år kan vi få en spennende duell mellom landets kanskje to beste i klassen, Alf B. Dahl og Ger van Graas. Værmeldingen for søndag formiddag ser lovende ut med 10-12 grader, oppholdsvær og lite vind.





Kondis-reportasje fra Barcelona Halvmaraton 2019





Vienna Søyland Dahle og Pernilla Epland er to av de norske som kan klare EM-kravet på 1.13.30. (Foto: Nils Hetleflåt)