Per Gunnar Alfheim kan fortelle på sin Facebookside at helgens løp i Maratonkarusellen blir hans løp nr. 150 på denne distansen. Han løp sin første maraton i New York i 1991 og har dermed et snitt på over 5 maraton pr. år siden dette. Men disse løpene kommer i tillegg til mange ultraløp og rundt 700 distanser kortere enn maraton.

Det er derfor en virkelig entusiastisk løpsveteran som gjør sitt jubileumsløp på maraton nummer 150 i Maratonkarusellens andre løp den 15. februar!

Maratonkarusellens løp 2 går lørdag den 15. februar fra Fana Stadion

Start og mål blir på Fana Stadion



Starttider løp 2 2020 - Hel og Halvmaraton:

Maraton: start klokken 11:00

Halvmaraton: start klokken 12:30

Priser 2020 pr løp: Kr 400,-

* engangslisens kommer i tillegg.

* kondisrabatt kr 50,-

Les mer om løpet og om påmelding på Maratonkarusellens sider.

Les om det forrige løpet i Maratonkarusellen:

