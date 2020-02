(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

I alt stilte 40 løpere i dameklassen og 53 løpere i herreklassen. Flere utenlandske løpere stilte og ga de norske løperne kamp om å bli best i klassene. I dameklassen ble det svensk seier ved Magdalena Olsson, IFK Mora OK som ble best i D17 og slo norgesmesteren Anna Ulvensøen med 46 sekunder.

Seierspallen D17: Anna Ulvensøen, Nydalens SK, Evine Westli Andersen, Løten OL og Ane Sofie Krogh, Oppsal Orientering. (Foto: Stein Arne Negård)





Seierspallen H17: Audun Heimdal, Konnerud IL, Lars Hol Moholdt, Wing OK og Bjørnar Kvåle, Hadeland OL. (Foto: Stein Arne Negård)

Det ble en fin dag på Gåsbu langrennsenter der små og store koste seg i det fine været og i det krevende løypenettet ute i skogen. Totalt stilte nesten 300 løpere til start i klasser fra N-åpen som gikk 1,5 km til H17 NM som gikk lengste løypa på 7,8 km.

Dette skriver arrangør om terreng og sporfordeling:

Terrenget preges av åpen skog og myrområder og er relativt slakt med lite formasjoner. I det sørvestlige området vil løperne møte på et mindre kupert område hvor ski-o-ferdighetene virkelig kan bli satt på prøve. Nær skistadion er terrenget mer kupert og kartbildet kan være litt utfordrende med tanke på antall konkurranseløyper.

Sporfordeling begge dager er ca. 20 % maskinkjørte løyper og ca. 80 % scooterløyper. I vestre del av terrenget finnes det løyper for hundekjøring. Disse er ca. 2,5 m brede og er tegnet på kartet som maskinpreparerte løyper.

Det var full premiering opp til og med 12 år, 1/3 premiering i klassene 13-16 år og premie til vinnerne i alle andre klasser. I NM-klassene er det medaljer til de tre beste løperne/lagene, og premie og diplom til 1/3 av de startende.

Søndag fortsetter NM i skiorientering med stafetter og ordinære klasser.



De 10 beste i NM mellomdistanse, Gåsbu 15.02.2020: D 17 NM Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Magdalena Olsson IFK Mora OK 31.18 2 Anna Ulvensøen Nydalens SK 32.04 +0.46 3 Lisa Larsen Alfta-Ösa OK 32.30 +1.12 4 Evine Westli Andersen Løten o-lag 32.51 +1.33 5 Hanna Eriksson IFK Mora OK 33.24 +2.06 6 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 33.52 +2.34 7 Marit Melby Jacobsen Lardal OL 34.37 +3.19 8 Tilla Farnes Hennum Lierbygda OL 35.13 +3.55 9 Anniken Eriksrud Karlsen NTNUI 35.33 +4.15 10 Marta Ulvensøen Emblem IL 35.42 +4.24 11 Åsne Haavengen Kongsberg OL 35.53 +4.35 H 17 NM 1 Audun Heimdal Konnerud IL 29.02 2 Erik Rost Alfta-Ösa OK 29.08 +0.06 3 Lars Hol Moholdt Wing OK 29.29 +0.27 4 Linus Rapp IFK Mora OK 29.53 +0.51 5 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 31.54 +2.52 6 Isak Jonsson Nydalens SK 32.30 +3.28 7 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 32.47 +3.45 8 Jørgen Baklid Konnerud IL 33.05 +4.03 9 Vegard Gulbrandsen NTNUI 33.06 +4.04 10 Albin Gezelius IFK Mora OK 33.44 +4.42

