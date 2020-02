71 løpere møtte opp og fullførte en eller annen distanse under Holmestrand Cannonball Ultra lørdag 15. februar. Og når værgudene viste seg fra sin aller vennligste side, måtte det bli bra. Det striregnet natt til lørdag – og det striregnet på lørdag kveld og natt til søndag.Under løpet lå Holmestrand badet i solskinn, og det var en fantastisk ramme rundt dette lavterskel-løpet.

Ultraløpsdebutanten

Gårsdagens debutant på ultradistanse var Rune Norhall. Norhalls tidligere lengste løp var halvmaraton. Arrangøren blir blank i øya og ekstra motivert av slike prestasjoner - gratulerer med 45 km! Etter målgang meldte dessuten Rune Norhall seg sporenstreks inn i Holmestrand Ultraløperklubb. Det var imidlertid ikke bare på ultradistansen det ble satt personlige rekorder. Mange av de som løp 25 km satt også ny distansepers. Uten at arrangøren har fullstendig oversikt over alle barrierebryterne, vet vi med sikkerhet at Renate Iversen, Kjersti Norheim og Kathrine Finden, som løp sammen hele veien, satte nye rekorder. Fantastisk!





Utradebutant Rune Norhall (til venstre) sammen med Roy Haraldsen.

Yngste deltaker

Som ved flere andre lange løp het den yngste deltageren også denne gangen Hagemann til etternavn. Unge Tobias Hagemann fullførte 45 km sovende og smilende fra ei vogn som ble dyttet rundt av far Einar og fadder Øyunn Bygstad. Som løpets yngste deltaker mottok Tobias selvsagt medalje. Som om ikke det var nok, stakk Tobias også av med en av de mange flotte uttrekkspremiene. Tobias vant en flott buff, armbånd fra Right to Play og dessuten en signert Jo Nesbø-bok på engelsk, også donert av Right to Play. Hagemanns faderlige opphav sier i en kommentar at det nå blir intensiv engelsk-opplæring på Tobias. Blir han tidens første tospråklige som fullfører ultraløp sovende? Vi blir ikke overrasket.





Einar og Tobias Hagemann. (Arrangørfoto)

Dagens dobbel

Dagens prestasjon sto Ole Erik Flatin for. Han løp 45 km + 25 km = 70 km. Flatin leste muligens løpsinformasjonen litt unøyaktig. (Og her tar arrangøren selvkritikk for å ha vært unøyaktig). Når vi skrev i invitasjonen at vi har to distanser, 25 og 45 km, var det selvsagt tenkt at man kunne velge en av de to. Vi burde muligens ha skrevet 25 ELLER 45 km. Vi kan dessuten legge til at Flatin holdt arrangør Jeanette Vika med selskap da hun løp de siste 25 av sine 45 - etter at de fleste andre var ferdige med sitt løp. Vika hadde brukt så mye energi på å heie fram og pleie de andre løperne at hun glemte å løpe noen timer midt på dagen. (Og det synes jo strengt talt godt på slutt-tiden hennes, men det er en annen historie.) Vi takker uansett Flatin for selskapet – og gratulerer med innsatsen.





Ole Erik Flatin. (Arrangørfoto)

Stakkars Samuel

Og helt til sist sender vi også en sympatiserende tanke til stakkars Samuel Fredriksson som ikke husket å stoppe på 45 km, men fortsatte en runde ekstra og endte opp med å løpe 50 km. Onde tunger skal ha det til at dette skyldes av Fredriksson er av svensk herkomst og dermed ikke er så god til å telle. Andre skal imidlertid ha hørt Fredriksson uttale at dette var et så flott løp med fokus på løpsglede, mestring og fellesskap at han simpelthen måtte ta seg en ekstra runde i solskinnet. Samuel skal også ha uttalt at 50 er et mye rundere tall enn 45 – og det har han nok rett i. Arrangøren kan uansett konstatere at Samuel strålte like mye som sola over Holmestrand. Og det gjorde i grunn alle deltakerne.





Samuel Fredriksson. (Arrangørfoto)

Arrangørene vil gjerne få takke alle som kom og gjorde dette til en så flott løpsfest. Velkommen tilbake neste gang!



Forhåndsomtale: Nytt ultraløp i Holmestrand 15. februar​

Holmestrand Cannonball Ultra på facebook​



Resultater Holmestrand Cannonball Ultra 15.02.2020:

45 km:

Caspar Rieber-Mohn, Tjøme Løpeklubb, 4.10.00

Cathrine Walle, ingen klubb, 3.37

Einar Hagemann, Teams Super-Tobias, 4.44.43

Eivind Aakre, HULK, 4.56.37

Espen Haraldsen, Team Kondis, 3.59.00

Even Nedberg, RULK, 4.24.38

Frank T. Jacobsen, Spreke Karer, 4.33.53

Heidi Bye Svartangen, Høyjord IL, 5.30.00

Jeanette Vika, HULK, 8.15.00

Kristian Jahre, HULK, 5.34.46

Marco Parise, Berghem U.L.K., 4.10.00

Marit A. Laulo, Equinor BIL, 3.59.00

Ole Erik Flatin, ingen klubb, 4.24.40

Ranveig Hansen, ingen klubb, 4.01.00

Rune Norhall, HULK, 6.23.00

Samuel Fredriksson, SK Kraft, 3.38.00

Tobias Hagemann, Team Super-Tobias, 4.44.43

Tone Øksenvåg, RULK, 4.56.37

Tord Ertesvåg, ingen klubb, 4.24.18

Øyunn Bygstad, RULK 4.45.00

25 km:

Amund Langtangen, Mandagstrimmen, 2.10.25

Andreas Gossner, RULK, 2.21.32

Anita Vesely Kleppe, Tjøme Løpeklubb, 2.39.32

Anneli Askerøi, ingen klubb, 2.21.24

Anniken Engbråten, SB Crossfit, 2.10.00

Arild Hegg, Revetal treningssenter, 2.04.11

Arnstein Brotnow, Mandagstrimmen, 2.10.25

Arvid Arntzen, HULK, 2.32.00

Audun Lødemel, HSK, 1.51.27

Bjarne Hauge, ingen klubb, 2.47.00

Cato Pedersen, Dirt Unit, 1.58.21

Edna Brun, ingen klubb, 3.11.19

Erik Østerholt, Forest Gump Running Club, 1.58.30

Fredrik Zachariassen, HULK, 2.30.40

Henning Nilssen, HULK, 3.10.10

Henrik Schølberg, Tønsberg Triathlon Klubb, 1.56.33

Jan Kristian Johansen, Tjøme Løpeklubb, 2.36.41

Johan Guldbjørnsen (35 km), Skagerak, 3.17.00

Jonas Kronborg Irmer, Casual Running, 1.47.08

Kathrine Finden, ingen klubb, 2.32.00

Kjell Bruholt, Norconsult, 2.32.02

Kjersti Norheim, ingen klubb, 2.32.00

Kjetil Sælid (30 km), HULK, 2.45.00

Knut Engmann, Tjøme Løpeklubb, 2.36.42

Lone Nielsen (30 km), Sportsjentene, 2.55.00

Mari Kråkemo Finnerud, ingen klubb, 2.03.00

Marianne Årdalen (35 km), Gjerpen, 3.17.00

Marie Bjørn Olden, Tjøme Løpeklubb, 2.41.12

Ole Erik Flatin, ingen klubb, 3.50.00

Ole Kristian Bangås, HULK, 2.48.00

Ole Nerdrum, ingen klubb, 2.17.34

Per Gunnar Olsen, Trimhuset, 1.44.37

Renate Iversen, HBSK, 2.32.00

Ronny Gursli, ingen klubb, 2.43.55

Roy Haraldsen, ingen klubb, 2.53.49

Sigbjørn Hannevik, Casual Running, 1.47.09

Stivi Robinson, ingen klubb, 2.29.51

Svein Erik Gulli, GAN BIL, 2.19.33

Tage Djupvik, Lofotkameratene, 2.13.02

Terje Glenne, Mandagstrimmen, 2.15.40

Tomas Pinås, HULK, 2.28.00

Tone Heggberget, Tønsberg Triathlonklubb, 2.12.14

Unni Dahl Ottesen, ingen klubb, 2.50.52

Vibeke Klevstad, ingen klubb, 2.19.05

Mindre enn 25 km:

Bjørn Berge, Holmestrand CK, 15 km (1.06.30)

Dag E. Ripnes, Casual Running, 15 km

Kjell Gustumhaugen, ingen klubb, ikke registrert distanse

Kristoffer Pinås, HULK, 21 km (1.45.00)

Noriko Watanabe, ingen klubb, 15 km

Rune Smith-Johansen, ingen klubb, 15 km

Petter Sørum, ingen klubb, 15 km