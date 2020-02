Vi er blitt skjemt bort med usedvanlig sterke tider på både maraton og halvmaraton fra Sondre Nordstad Moen. I dagens løp i Italia var han drøye halvannet minutt bak persen, men så var det heller ikke noen rekordtrasé eller oppladning på forhånd som skulle indikere en tid ned mot eller under 60 minutter. 1.01.28 viser at han er i god trening mot London Marathon, og med god oppladning da er det ikke sikkert at han trenger å løpe de to halvmaratonene så veldig mye seinere enn det han nå gjorde.



Løpet i Verona ble vunnet av Joel Mwangi på 1.00.40. Han var 15 sekunder foran sin landsmann Solomon Koech som kom på andreplass. Sondre kjempa om tredjeplassen med Ishmael Chelanga, men var 2 sekunder bak i mål.



Kvinneklassen ble vunnet av en virkelig veteran, snart 44 år gamle Valeria Straneo. Hun tok sølv på maraton i VM i 2013 og er fremdeles sprek. Nå vant hun på 1.11.34 og var 9 sekunder foran Lenah Jerotich fra Kenya som kom på andreplass.



I alt fullførte 5205 løpere halvmaratonløpet, fordelt med 1493 kvinner og 3712 menn. Det var også lagt inn en parstafett.





Resultat menn







Resultat kvinner





Alle resultat