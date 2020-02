Selv ikke med en løper fra det spanske juniorlandslaget på startstreken var det noe problem for Marius Sørli å ta en klar seier på 5 km i Necon Vinterkarusells 6. løp. Han har i tidligere Vinterkaruseller pleid å ta 5 km-seieren på hvert eneste løp, men denne sesongen har han ikke vært med før nå. Denne gangen deltok det også en løper som oppga at han tilhørte det spanske juniorlandslaget, noe som kanskje kunne indikere at Marius kunne utfordres. Men spanske Mike Alvare lå hele løpet etter Marius Sørli, og han var i tillegg uheldig ved innløpingen til mål der han løp et stykke forbi svingen inn mot Fana Stadion. Det er en del endringer i løypen nærmest fra gang til gang i forbindelse med omfattende veiarbeider i området, og det er ikke alltid så enkelt for løperne. Men spanjolen erkjente etter løpet at han uansett ikke hadde klart å gjøre noe med Marius, men han mistet andreplassen. Selv har han bare vært i landet en uke, han er her som utvekslingsstudent.

Marius Sørli er jo tross alt norsk juniormester på 5000 meter så det skal noe til å skubbe ham unna på denne distansen i Vinterkarusellen. Og selv var han fornøyd med comebacket:

– Et knirkefritt arrangement i dag. Gøy å være tilbake og løpe på Fana stadion. Som ny i denne løypen savnet jeg løypevakt en plass, ellers topp.

I kvinneklassen var det denne gangen Inger-Marie Schøtt Lie som tok seieren på 5 km, hun ble nummer to sist. Etter henne fulgte Torunn Jensen og Bjørg-Marit Valland.

På herrenes 10 km var det også forrige gangs toer som nå tok seieren, Andreas Torsvik var førstemann, foran Joel Dyrhovden og Tage Augustson. Og her var det heller ikke denne gangen noe å gjøre med Lina Rivedal, hun vant klart slik hun også gjorde i forrige løp. Nå fulgte Kristine Fjellanger og Maren Roll Lied på de neste plassene.

Det var i alt 744 løpere som fullførte det 6. løpet i Necon Vinterkarusell, en nedgang på rundt 100 fra forrige løp. Har nyttårsforsettene nå blitt glemt?

Det var fine løpsforhold denne gangen, verken is eller snø og stort sett oppholdsvær (kun en ett-minutts regnbyge).



Mike Alvare kommer fra Spania og er med på det spanske juniorlandslaget i friidrett der han driver med baneløp. Dessverre løp han to ganger feil i dette løpet, både utenfor Fana Stadion der løperne må velge om de skal løpe 5 eller 10 km, samt en ekstra sving da han løp feil vei inn på banen for å gå i mål. Men han erkjente at det nok ikke var noe å gjøre med Marius Sørli.



Premiepallen 5 km kvinner: Bjørg-Marit Valland, Inger-Marie Schøtt Lie og Torunn Jensen.



Starten har gått i den fremste puljen i startfeltet. Joel Dyrhovden og Marius Sørli kommer seg først ut.



Premiepallen kvinner 10 km: Kristine Fjellanger, Lina Rivedal og Maren Roll Lied.



Premiepallen menn 10 km: Joel Dyrhovden, Andreas Torsvik og Tage Augustson.



Full fart ut fra Fana Stadion.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst i artikkelen.