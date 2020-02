De internasjonale ultraløpsmesterskapene kommer tett i 2020. Tidligere er det annonsert at VM 100 km arrangeres i nederlandske Winchoten 12. september og EM 24-timers allerede uken etter i italienske Verona.



Nå melder IAU, International Association of Ultrarunners, at Aquaba i Jordan er tildelt VM 50 kilometer - og at dette skal avholdes 27. november. Aquaba arrangerte også et ultrakløpmesterskap i 2019; 100 km Asia and Oceania Championship.



Les mer på IAUs sider: 2020 IAU 50 km World Championships announcement



Fra ultraløpsutvalget har vi fått denne meldingen:



27.november 2020 arrangeres VM 50km i Aquaba, Jordan. Ingen norske løpere har løpt under vurderingskravene på distansen til dette mesterskapet (3:00 for menn og 3:30 for kvinner etter 27. november 2019), men Ultraløpsutvalget åpner for at også løpere med tider under 2:30 (herrer) og 2:50 (kvinner) på maraton i perioden 27.november 2019 til 30.juni 2020 kan sendes.



I fjor fikk to maratonløpere - som ikke hadde kvalifiserende 50-km resultat å vise til - muligheten til å delta i VM, og de fikk en respektabel debut i et internasjonalt mesterskap:

Landslagsdebuten gav mersmak for både Simen Næss Berge (til venstre) og Magnus Winther Warvik. (Foto: Kjell Berge)