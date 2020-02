Selv om det er vinterferietid, kunne arrangørene også denne gang konstatere at det var et bra startfelt som la avgårde rett etter solnedgang. Kun noen få flekker med is mot slutten av løypa bød på løptekniske utfordringer, for øvrig kunne man gi flatt jern på bar asfalt.

Bjørn Egil Nordseth virker uslåelig i vinterjoggen, og kunne nok en gang trone øverst på resultatlisten. På kvinnesiden kunne den evig blide og positive styrelederen i Hamar Skiklubb, Ingrid Robøle, heve pokalen.

Men viktigst av alt : Alle kunne motta sin egen førstepris for å ha seiret over sofa og tv denne kvelden, og hatt en mosjonerende liten time i trivelig fellesskap.

Dagens hovedpremie til alle var nybakte muffins, naturligvis pyntet med joggesko (som faktisk ligner litt på den nye superskoen alle snakker om).

Vinterens siste løp i karusellen går om fire uker, onsdag 18. mars.



Video fra starten

