Den store favoritten til å vinne både løpet og til å sette verdensrekord var dama som i fjor høst pulveriserte verdensrekorden på maraton, Brigid Kosgei fra Kenya. Da hun løp Chicago Marathon på 2.14.04 løp ikke kvinne nummer to fortere enn 2.20.51. Det var Ababel Yeshaneh som nå klarte kunsten å løpe halvmaraton fortere enn det noen noen gang før har gjort.



Og det skjedde til tross for at forholdene var i varmeste laget med tanke på rekordtempo. Det var 19 grader ved start, men heldigvis fint lite vind. 5 km ble passert på 15.12 og 10 km på 30.17. Da var det bare Yeshaneh og Kosgei som klarte å følge den mannlige haren. Sjøl om farten gikk noe ned på andre halvdel, så måtte Kosgei slippe etter knappe 17 km. Begge underskred Joyciline Jepkosgeis gamle verdensrekord på 1.04.51, men Birgid Kosgei klarte det bare med liten margin og løp i mål på 1.04.49. Det er Ababel Yeshanehs 1.04.31 som blir stående - i alle fall for en stund.



Den nye verdensrekordinnehaveren er 28 år gammel og har fra før løpt 10 000 m på 30.35,91, ei tid hun nå altså passerte klart under. Den gamle halvmaratonpersen hennes var på 1.05.46, satt i København 2018.



Ned til tredje dame i RAK Halvmaraton var det over minuttet, men hele åtte kvinner løp under 1.07. Tre finske kvinner tok plassene 14, 15 og 16, og best av dem var Camilla Richardsson med 1.12.46. 43 år gamle Annemari Sandell, som tok både gull, sølv og bronse i EM terrengløp på 1990-tallet, løp nå på pene 1.14.27.



Men om Kosgei og Kenya ble snytt for seieren i kvinneklassen, så ble det til gjengjeld dobbelt kenyansk seier i herreklassen. Kibiwott Kandie var først i mål på sterke 58.58, mens Alexander Munyao fulgte 18 sekunder bak. Den europeiske rekordholderen, Julien Wanders hadde et håp om å løpe under 59 minutter og var med i teten i 10 km, men fikk det tungt mot slutten og ble nummer elleve med 1.00.46.



Tre norske løpere - to kvinner og en mann - deltok i løpet som også har en fyldig mosjonsklasse. 1791 menn og 828 kvinner fullførte halvmaratonløpet. I tillegg var det en 5 km med 847 deltakere. Der var det ikke med noen norske.



Kibiwott Kandie snek seg i mål under 59 minutter som vinner av RAK Halvmaraton. (Foto: G. Colombo)



Kvinner 1. Ababel Yeshaneh BRIHANE ETH Elite 01:04:31 2. Brigid Jepchirchir KOSGEI KEN Elite 01:04:49 3. Rosemary Wanjiru MONICAH KEN Elite 01:05:34 4. Evaline CHIRCHIR KEN Elite 01:06:01 5. Joan Chelimo MELLY KEN Elite 01:06:16 6. Yalemzerf Yelahun DENSA ETH Elite 01:06:35 7. Magdalena Crispin SHAURI TAN Elite 01:06:37 8. Vivian Jerono KIPLAGAT KEN Elite 01:06:38 9. Degitu Azimeraw ASIRES ETH Elite 01:07:02 10. Fancy CHEMUTAI KEN Elite 01:08:02 11. Melat Yisak KEJETA GER Elite 01:08:56 12. Tadu Teshome NARE ETH Elite 01:09:57 13. Gerda STEYN RSA Elite 01:10:55 14. Camilla RICHARDSSON FIN Elite 01:12:46 15. Annemari SANDELL FIN Elite 01:14:27 16. Laura MANNINEN FIN 1. F41-50 01:15:45 … 106. Analyn FUGLESTAD NOR 25. F41-50 01:51:18 230. Jennifer JERSIN NOR 111. F31-40 02:02:41 Menn 1. Kibiwott KANDIE KEN Elite 58:58:00 2. Alexander Mutiso MUNYAO KEN Elite 59:16:00 3. Mule Wasihun LAKEW ETH Elite 59:47:00 4. Alfred Chelal BARKACH KEN Elite 59:49:00 5. Vincent Kibor RAIMOI KEN Elite 59:51:00 6. Leonard BARSOTON KEN Elite 01:00:02 7. Gabriel Gerald GEAY TAN Elite 01:00:09 8. Joseph Karanja N'GAN'GA KEN Elite 01:00:13 9. Maxwell Kortek ROTICH UGA Elite 01:00:20 10. Abdallah Kibet MANDE UGA Elite 01:00:35 11. Julien WANDERS SUI Elite 01:00:46 12. Edwin Kiprop KIPTOO KEN Elite 01:01:05 13. Solomon Berihu WELDESLASSIE ETH Elite 01:01:10 14. Lemawork Ketema WELDEAREGAYE AUT Elite 01:04:00 15. Mengistu Nigatu MESKELU ETH 1. M31-40 01:04:08 16. Geoffrey Kipsang PYEGO KEN Elite 01:04:32 ... 446. Sveinung FUGLESTAD NOR 99. M41-50 01:46:31



RAK Halvmaraton har et fyldig felt også av mosjonister. I år var det 2619 som fullførte løpet. (Foto: arrangøren)



-Ababel Yeshaneh var minst like overraska som hun var glad da det gikk opp for henne at hun hadde satt verdensrekord. (Foto: arrangøren)