Årets utgave av Sahara Marathon var den tjuende utgaven av løpet til støtte for Saharawi-folket.



Lehsen Sidahmed, Vest-Sahara, gjentok seieren fra Sahara Marathon 2018, solidaritetsøvelsen i Tindouf’s flyktningleire. Sidahmed løp inn til 2:48:40. Dermed forbedret han tiden fra 2019 med over 6 min. Da han kom han inn til andreplass og ble slått av svenske John Jonatan Fahlén, som ble klokket inn til første plass på tiden 2:52:46. I 2018 vant Lehsen på tiden 2:59:47.



Sverige stilte også i år med en stor gruppe deltakere.

Moa Kjellstrand gjorde en strålende innsats og vant maratondistansen på 03:32:39. God flyt hadde også Örjan Ahnoff som kom inn til 3:32:10. Det holdt til en 10.plass for herrer. 9 svensker løp maraton, 1 halvmaraton, 2 på 10 km og 2 på 5 km.





Lehsen Sidahmed på hjemmebane, med svenske Moa Kjellstrand som gjesteløper. Begge vinner hver sin maratondistanse. Foto: Sahara Marathon

Tjue år har gått siden en gruppe frivillige fra flere land lanserte et av de mest spennende sportsinitiativene i verden. Den ugjestmilde algeriske ørkenen ble en gang i åstedet for et magisk løp der alle løpere deltar i en solidaritetssak og hvorpå emosjonell opplevelse ignorerer det sportslige aspektet. Sahara-maratonet har feiret tjue års arbeid for rettferdighet og støtte til det saharawiske folket som har bodd langt fra sitt land i 44 år.





Lehsen Sidahmed førte an i kampen mot mål. Han skal ha startet hardt fra begynnelsen for å prøve å kvitte seg med de beste rivalene. Den baskiske Joel Aubeso Barrio og den østerrikske Rainer Predi. Strategien var god. Blant annet følte den østerriske ultra-marathoner Predl seg uvel ved passering Auserd-leiren, halvveis i traséen. Begge rivalene måtte slippe seieren.



Den lokale løperen viste sin entusiasme etter å ha krysset målstreken:

- For meg er dette det beste, komme og møte folket mitt og kunne vise min støtte og kjærlighet til mine med en seier.

Lehsen Sidahmed RASD 02:48:40 Joel Aubeso Barrio ESP 02:53:58 Rainer Predl AUT 03:03:19

Moa Kjellstrand skal ha satt et imponerende tempo fra begynnelsen og oppnådde en sterk seier med mer enn tjue minutter over den tyske Pusch og baskiske Ainhoa ​​Lendinez.

Moa Kjellstrand SWE 03:32:39 Claudia Pusch GER 03:52:30 Ainhoa Lendínez Gárate ESP 03:57:03

Bedre kunne det ikke blitt. Moa, reiste ned til Vest-Saharas flykningleire. Startet i El Ayoun, passerte 21 k, i Auserd, holdt trykket helt inn til mål og seiret i Wilaya Smara. Foto: Juan Obregón, Stockholm.

Hjerteskjærende er det å lese at belgiske Daniel Dekkers, med tårer i øynene ble tvunget til å bryte løpet på grunn av den sterke varmen. Med sine 85 år hadde nok han den tøffeste utfordringen med en halvmaraton i ørkenen. I det andre ytterpunktet var de saharawiske barna som løp barbeint.