Perseløpene til Bjørn Saksberg på Sand mellom Gardermoen og Jessheim har blitt populære, og hoverårsaken til dette er naturligvis at løpet holder hva det lover; her er det perse-rask løype.



Med de værforholdene vi har hatt i vinter har det allerede blitt arrangert to perseløp på "sommerføre" - siste gang lørdag 22. februar der over en tredel av de 87 deltagerne satte pers på enten 5 km, 10 km eller halvmaraton.



- Dagens beste prestasjon sto Ronny Losoa fra Sigdal FIK for. Han vant 5 km på tiden 15:14 som gir en score lik 89.36% etter WMA 15 som justerer prestasjonene etter alder. Med tanke på at vi forsatt er i februar samt at det var veldig sterk vind så er dette en veldig sterk prestasjon, skriver arrangøren på sin facebookside.



Konkurranseglade Thomas Asgautsen fra Spirit Stavanger FIK var ikke langt bak med 15:32, mens Karoline Næss fra Ull/Kisa Friidrett var raskeste kvinne på 18:02. Ingen av disse perset.





Thomas Asgautsen ble nummer to på 5 km, men uten å perse. (Arrangørfoto)





Karoline Næss vant klart på kvinnenes 5 km. (Arrangørfoto)



På 10 km vant Ull/Kisaløperen Kristian Grue på ny pers 32:20 foran Jacob Hystad fra Stord IL på 32:34. KLvinneklassen ble vunnet av Astrid Brathaug Sørset fra Tyrving IL på 36:44.





Astrid Brathaug Sørset går i mål som vinner på kvinnenes 10 km. (Arrangørfoto)





Kristian Grue (til venstre) vant herrens 10 km 14 sekunder foran Jakob Hystad. Her er de på vei til runding. (Arrangørfoto)



Kathrine Kvernmo fra Tromsø Løpeklubb og Hilde Aders fra Kvæfjord IL løp nordnorsk parløp inn til 1:17:02 og 1:17:03 på halvmaraton, mens Christopher Bennett fra SK Vidar vant halvmaraton for menn på 1:18:03.



Kathrine Kvernmo (til venstre) og Hilde Aders løp sammen hele veien på halvmaraton. Mellom dem ser vi Fredrik Hasseleid. Alle de seks løperne på bildet løp sammen og klokket inn på tider mellom 1:27:01 og 1:27:04. (Arrangørfoto)



36% satte pers

Selv om vi snakker om februar samt en dag med mye vind så har arrangøren registert 30 løpere som satte pers, dvs 36% av deltakerne. Med forbehold om feil satte disse pers:

Halvmaraton (5 av 17):

Kjersti Gulliksrud, Kristoffer Slettholm, Daniel Berg, Harald Skurdal, Peder Bjugn



10 km (9 av 34):

Geir Haugen, Aadne Smidesang, Bjørnar Tyberg, Kaja Maria Ranveig Hjort, Kristian Grue, Simon Pedersen, Erik Sondre Paulsen, Mateusz Ksiezopolski, Jakub Slopnicki

5 km (16 av 32):

Marita Hernandez, Herman Aarebrot, Viggo Stenvard, Marte Skogen Evje, Per Tønjum, Ingrid Sørheim, Petter Ellingsbø, Eirik Næsset Ramtvedt, Sverre Hartveit, Fredrik Gromsrud, Thomas Wolff, Benjamin Brynestad, Mikael Gulliksen, Simen Myrum, Kristoffer Melaas, Numan Khogyanai



De raskeste i Perseløpet på Sand 22.februar:

Kvinner halvmaraton (3 deltagere): 1 Kathrine Kvernmo Tromsø Løpeklubb K20-34 1:27:02 2 Hilde Aders Kvæfjord IL K20-34 1:27:03 3 Kjersti Gulliksrud Team Gullik K35-39 1:59:12 Menn halvmaraton (16 deltagere): 1 Christopher Bennett Sportsklubben Vidar M35-39 1:18:03 2 Kristoffer Slettholm OSLO M35-39 1:21:42 3 Terje Olstad Beck Gjøvik Friidrettsklubb M20-34 1:24:25 4 Morten Tokerud Color Line M35-39 1:24:31 5 Mathias Iversen OSLO M20-34 1:27:01 6 Daniel Berg OSLO M20-34 1:27:02 7 Olav Holter JAREN M45-49 1:27:03 8 Fredrik Hasseleid Kragerø IF Friidrett M20-34 1:27:04 9 Harald Skurdal OTTESTAD M20-34 1:27:05 10 Dani Wold Kristiansen Intility M20-34 1:27:33 Kvinner 10 km (6 deltagere): 1 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K20-34 36:44 2 Silje Eklund Skreia IL K40-44 38:43 3 Cecilie Granerød Stabil K20-34 44:54 Menn 10 km (30 deltagere): 1 Kristian Grue Ullensaker/Kisa IL M20-34 32:20 2 Jacob Hystad Stord IL M20-34 32:34 3 Michal Brandebura OSLO M35-39 35:16 4 Mikkel Bakken Sportsklubben Vidar M14-15 35:17 5 Sondre HANDELAND Sauda IL M20-34 35:31 6 Simon Pedersen Rye Sp.Kl. M20-34 35:40 7 Erik Sondre Paulsen OSLO M20-34 38:34 8 Kristoffer Larsen Oslostudentenes IK M20-34 38:55 9 Ørjan Bergfalk Bø Milers M20-34 39:24 10 Geir Haugen Vingar M55-59 39:36 Kvinner 5 km (6 deltagere): 1 Karoline Næss Ull Kisa K20-34 18:02 2 Marte Skogen Evje Folkehelseinstituttet K35-39 19:49 3 Dorte Foss Raufoss IL K50-54 20:55 Menn 5 km (26 deltagere): 1 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb M40-44 15:14 2 Thomas Asgautsen Spirit Stavanger Friidrettsklubb M20-34 15:32 3 Herman Aarebrot Ny Von Friidrettsgruppe M14-15 16:20 4 Petter Ellingsbø Hamar IL M20-34 16:25 5 Eirik Næsset Ramtvedt Oslostudentenes IK M20-34 16:26 6 Magnus Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag M20-34 16:38 7 Knut Olav Øygard Jølster IL M20-34 17:28 8 Viggo Stenvard BORÅS M40-44 17:29 9 Sverre Hartveit Oslostudentenes IK M20-34 17:36 10 Fredrik Gromsrud Diplom-Is M20-34 17:39

