Flyplassløpet som går onsdag 15. april ved Flesland Flyplass i Bergen er kontrollmålt på nytt 19. februar av Kondis' løypemåler Ivar Andreas Sandø.

I år er det en helt ny trase for løpet som arrangeres av BFG Bergen Løpeklubb i samarbeid med Avinor Bergen Lufthavn Flesland. 25% av overskuddet fra løpet går til UNICEF.

Løpet har en flat trase med få svinger som innbyr til gode tider og personlige rekorder på begge distanser:

5km starter kl. 18:00

10km starter kl. 19:00

After-Run på Clarion hotell: 20:15



Flyplassløpet 2019 var en stor suksess og ble fulltegnet med 500 løpere mer en en måned før løpsdato.

Kondis.no: Suksess for det første Flyplassløpet i Bergen





Frav starten på 5 km i fjor. (Foto: Tom Roger Johansen)

For 2020 løpet er det satt en øvre deltakergrense på 1000 løpere (totalt for begge distanser) for å sikre en god gjennomføring og best mulige rammer for høy løpshastighet, og gode tider. Førstemann til mølla. 456 er påmeldt pr 27. februar



Resultater 2019



LØPETS HJEMMESIDE

Flyplassløpet på facebook

Påmelding 2020



Løypetraseen for Flyplassløpet 2020. Start og mål er på et stort parkeringsområde (P9) som er tømt for biler og blir stilt til disposisjon eksklusivt for Flyplassløpet. Løypen er flat; totalt antall høydemetre er målt til 21 m for 5 km sløyfen. 10 km løperne løper 5 km sløyfen to ganger. (Bilde fra arrangørens fb-side)