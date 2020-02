Om en måneds tid vil Leif Abrahamsen (48) fra Ski bli den første nordmannen noensinne som får mulighet til å sterte i det legendariske The Barklay Marathons i Frozen Head State Park i Tennessee. Barklays er annerledes enn andre ultraløp, der noe av det vanskeliggste er å finne ut hvordan du kan melde deg på. Til slutt er det 40 løpere hvert år som kommer gjennom nåløyet etter en hemmelighetsfull sløkeprosess.

Løpet i seg selv er teoretisk 100 miles, i fem runder på 32 kilometer. Men, de fleste løper mye lenger for å finne fram til sjekkpunktene i den umerkede løypa. 15 løpere totalt har klart å fullføre løpet siden starten in 1984, 800 har forsøkt. For noen år siden ble det laget en film om dette løpet: The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young (2014)





Leif er nå godt i gang med treningen mot Barklay, og med flere ekstreme løp bak før han roet ned med småbarn og husbygging i fjor, er han nå godt forberedt på det somk møter han. Leif er mannen som aldri bryter et løp, men det må han sannsynligvis gjøre i The Barklay Marathons. Til Kondis forteller han at det å klare f.eks. 3 av de 5 rundene vil være en stor prestasjon - og da er det ikke utholdenheten som stopper han, men tidslimiten - selv om deltagerne altså har 12 timer til rådighet for hver runde på 32 km+. Det er mange som har smilt at de tidsgrensene, men det er altså et snitt påmindre enn én deltager som fullfører hvert år.





Arrangøren av Legends Trail la ut dette bildet på facebook med teksten: Joining again this year is Leif Abrahamsen, finisher of the first ever Legends Trail.This year it’s his training run for the Barkleys.

Montane Legends Trail

Som det siste av oppkjøringsløpene til Barklays valgte Leif å delta i det belgiske Montane Legends Trail 21.-24. februar. Det er et non-stop løp i det kuperte landskapet i Ardennene sør-øst i Belgia på ca 260 kilometer. Leif har fullført dette løpet tidligere også, og selv med mange utfordringer underveis fullførte han - selvsagt. Bare 15 av 50 startende kom til mål, og selv om dette er 1,5 ganger så langt som Barklay er det en mye snillere utfordring. (Vi skrev ikke snill, for dette også er et blodslit).

På siste sjekkpunkt etter 45 timer var Leif Abrahamsen på en klar 4. plass, med en margin på en time bakover til nestemann. Etter et lynraskt måltid på CP4 raste Leif ut på de siste 50. Han prøvde likevel ikke å kjempe om pallplassen. Han visste at de foran er mye raskere løpere, og han vil ikke sette helsa på spill ved å kjøre hardt siste biten - det er Barkley som er målet.



Men, fjerdeplassen som virket opplagt ble til 10. plass på grunn av en feilnavigering som gjorde at han måtte løpe tilbake for å få med noen hundre meter som manglet på GPS-sporet.



Kona, Anita, skrev på facebook:

Mens vi venter på at Leif skal komme i mål, kan jeg referere fra siste telefonsamtale:

- Nevnte jeg at jeg fikk lillefingeren ut av ledd?

- Nei.... Det har du ikke sagt noe om... !??!!!

- Jo, den sto 90 grader rett opp! Jeg ramlet ned en bakke første dagen....

- jaha? Er den sånn enda?

- Nei, jeg fiksa det sjøl.

- Har du fått medisinsk til å se på det nå da?

- Næh. Jeg får til å røre litt på den i dag... Hva er klokka?

- Den er fem.

- F...! Da er jeg ikke i mål før kl 03 i natt!



Leif har oppsummert Legends Trail på facebook:

- Formen begynner å komme seg, det å ligge på 2.-4. plass over 255 km i dette startfeltet er et stempel på at jeg er på rett vei.



- Søvnmangel har i mange løp vært en stor hemsko og er det fortsatt når man ser hvordan jeg gikk i oppløsning mandag morgen. Med 1 time søvn på 3 døgn så sa til slutt kroppen stopp. Først så kunne jeg ikke skjønne GPS'n, jeg klarte ikke rasjonalisere meg til hvilke retning jeg skulle ta, og det ble mye frem og tilbake. Deretter begynte jeg å sovne gående, og våknet til hver gang kroppen var på vei i bakken. Til slutt vant kroppen, den bøyde knærne så jeg datt langflat på ryggen, og da ble jeg like godt liggende en 10-15 min, og fikk meg en liten høneblund

- Navigeringsfeilene derimot fortsatte å bidra til frustrasjon, så brått var jeg 3 km tilbake på ruten med god steam mot start. Heldigvis så arrangøren dette etter hvert og fikk ringt meg med snuordre. For å kompensere litt for feilløpingen så satt jeg opp farten og prøvde å finne punktet jeg hadde avveket fra løypa på, det klarte jeg så klart ikke, det sto igjen en sving.

- Når jeg endelig kom meg opp til landsbyen og oppløpet så sto arrangøren med I-pad med printskreen der det manglet noen hundre meter spor Jeg fikk valget om å løpe tilbake de 2 km til elven, klatre ned til den, følge elvebredden og gå opp igjen og få godkjent løp, eller DNF. Så da var det bare og snu rumpa til mål og 4 plassen og få logget de siste hundre meterne med elvebredd. At jeg hadde logget sikkert 10 km bonus km som følge av de andre feilløpingene, gjaldt ikke.

- Men jeg ble til slutt ferdig og storparten av feltet brøt så det står respekt av å fullføre, selv med en liten bismak. Jeg har i allefall fått et par punkter jeg må jobbe med før Barkley.





Leif med fortjent medalje. Han fullførte også den første utgaven av Legends Trail i 2016. (Arrangørfoto)



Leif målgang etter 260 km +bonus:





