Lørdag 29. februar ble det femte løpet i Vinterkarusellen i Agder 2020 arrangert i et skikkelig sørlandsk vintervær, så karusellen greide å leve opp til navnet. 36 deltakere stilte til start, 21 på lengste og 15 på den korte distansen.



Beste løper i den korte løypa ble junioren Simen Tysdal fra Kristiansand løpeklubb med tiden 11:39. Tomine Enger, en av de yngste deltakerne på distansen, var raskeste kvinne med 14:38.





Simen Tysdal passerer en runde før målgang. (Foto: Ivar Gogstad)





Tomine Enger en runde før målgang. (Foto: Ivar Gogstad)



Hans Kristian Fløystad fra Kristiansand løpeklubb hadde som mål å komme inn på litt over halvtimen, han bommet med tre minutter omtrent. Likevel var han som ventet klart best på den lengste distansen med 33:48. Juniorjenta Siren Amelia Seiler fra Kristiansand løpeklubb imponerte i det ufyselige været da hun vant kvinneklassen klart på 36:36.





Siren Amelia Seiler i bra driv ut fra start. (Foto: Ivar Gogstad)





Hans Kristian Flystad med seks runder igjen. (Foto: Ivar Gogstad)



- En i komitéen hadde heldigvis skuffet vekk noe snø på fortauet slik at løperne kunne konsentrere seg om å løpe rett frem. Det ble allikevel litt kaos, da en bil absolutt skulle inn på stadionområdet, og en del løpere sto litt i veien i målområdet - med litt velvilje gikk det greit tross alt forteller Ivar Gogstad som har sendt oss bildene fra løpet.



RESULTATER:

3KM Gutter 15-16 1 15 1. Laurits Dyrkolbotn MHI 13.48 Gutter 17-18 1 3 1. Simen Tydal Kr.løpkl. 11.39 Menn mosjon 28 Tommy Abrahamsen Vågs.runner 19.27 4 Bjørn Erik Enge Vågs.runner 16.12 6 Jørgen Enge Vågs.runner 18.49 7 Matteus H. Enge Vågs.runner 14.45 6 Jørgen Enge Vågs.runner 18.49 8 Leon Enger 17.00 22 Gaute Grastveit Kr.løpkl. 21.00 25 Bjørn Oftedal Mandal kom 16.31 21 Stanley Olsen 19.34 23 Even Rist 21.00 2 Lars Try Tvedestrand 25.31 29 Arve Aakre Søgne Brukt 15.34 Kvinner mosjon 9 Tomine Enger 14.38 13 Sara Husøy 14.47 10KM Menn junior 1 100 Rikardo Gojkovic Otra IL 42.32 Kvinner junior 1 62 Siren Amelia Seiler Kr.løpkl. 36.36 Menn aktive 23 – 34 1 66 Hans Kr. Fløystad Kr.løpkl. 33.48 2 64 Julian Brons Kr.løpkl. 35.49 3 68 Ulf Omdal Kr.løpkl. 39.31 4 63 Bernard Brons Kr.løpkl. 43.13 Menn vet. 35 – 39 1 85 Dag Christoffersen Dvergsnes 39.17 2 87 Thomas Aksnes 39.24 3 61 Steinar V. Günther 42.13 4 70 Kristian Gursli Kr.løpkl. 44.42 Kvinner vet. 35 – 39 1 79 Randi Dyrkolbotn MHI 39.42 Menn vet. 40 – 44 1 69 Jon-Egil Enger Kr.løpkl. 37.46 2 89 Lars Sodefjed Kr.løpkl. 39.29 3 73 Marius Westgaard Kr.løpkl. 44.11 4 77 Andreas Jølstad Kr.løpkl. 44.15 Menn vet. 45 – 49 1 74 Stig A. Jansen Kr.løpkl. 41.50 2 75 Ståle Thortveit Kr.løpkl. 42.03 3 67 Stefan Lundgren Kr.løpkl. 43.13 4 65 Patrick Cusick deltatt Menn vet. 50 – 54 1 60 Paul H. Scheie Kr.løpkl. 42.10 2 78 Jostein Johannessen Team Mosj. 43.54



Siste løp i Vinterkarusellen 2020 er lørdag 7. mars i Mandal.