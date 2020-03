Den 28. utgaven av Paris Half-Marathon, nå kalt Harmonie Mutuelle Semi de Paris, er avlyyst. Løpet skulle vært arrangert i dag, søndag 1. mar. På grunn av coronavirus-pandemien som sprer seg over hele verden, avlyses flere store konkurranser med over 5000 mennesker - som blant annet Paris Half-Marathon!

Eventuelle multinasjonale samlinger over 5000 mennesker sies å være farlige.

Paris Half-Marathon 2020 Cancelled Becouse of Coronavirus





Fra Paris Half-Marathon 2019. (Arrangørfoto)



I Sveits går man enda lenger, de vil stoppe alle arrangementer - ikke bare innen idrett - med flere enn 1.000 påmeldte inntil 15. mars for å stoppe ytterligere spredning av covid-19.



Helgens største internasjonale maratonbegivenhet, Tokyo Marathon, har valgt en annen løsning. De har kansellert masseløpet , men arrangerer løpet for eliten.

The Tokyo Marathon 2020 will be held today as scheduled, only for the marathon elites and the wheelchair elites.









Knut Bøvre vant Knuts Tokyo Marathon

Det er mange nordmenn som har reist til Paris og Tokyo - med startplass i løpene som de ikke får benyttet. Noen tar det veldig sporty, som f.eks. Knut Bøvre fra Fjellhamar som har lagt ut denne meldingen på facebook:



-Tja... hva gjør man når arrangøren avlyser Tokyo Marathon for oss vanlige løpere. Jo, reiser bort og lager seg sitt eget så klart! Knuts Tokyo Marathon ble en fest, opptil flere runder rundt Keiserpalasset. Matstasjon med Snickers og drikke i løpesekken. Kirsebærblomstringen er så vidt i gang, fantastisk løpevær og omgivelser. Vinnertiden ble moderate 4:08, fokus på å kose seg og suge til seg intrykk. Siden jeg var eneste deltager velger jeg å ta seieren. Første og siste gangen jeg vinner et maraton!





Selfie av arrangør og vinner av Knuts Tokyo Marathon 2020.