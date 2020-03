Årets utgave av Åsnes Expedition Amundsen ble en flott opplevelse for de omlag 200 deltagerne som stilte til start. Med fine snøforhold, men varierende vær fikk de oppleve alt det Hardangervidda har å by på. Totalt var det deltakere fra ni nasjoner som stilte til start.

- Med trening og forberedelser er Åsnes Expedition Amundsen et løp alle kan gjennomføre. For Xtremeidfjord er de viktigste deltagerne de som flytter egne grenser og utfordrer seg selv. Vi ønsker å vise fram at Hardangervidda er overkommelig for alle og ikke bare topptrente atleter, sier løpsleder Adrian Telle Huus.





Like før solnedtang på Hardangervidda. (Foto: Kai-Otto Melau / Xtremeidfjord)

Ruta deltagerne I Åsnes Expedition Amundsen gikk er den samme Roald Amundsen gikk i 1896, som en forberedelse til Sydpolekspedisjonen i 1911. Amundsen nådde aldri fram til Eidfjord da han ble overrasket av dårlig vær og valgte å snu. Han uttalte senere at turen over Hardangervidda var vel så strevsom og farefull som hans erobring av Sydpolen.

Vinner av herrenes individuell klasse ble nevnte Halvor L. Wang med tiden 23.45 og beste dame ble Miriam Weierud (27.59).

- Jeg gikk i mitt eget tempo og koste meg hele veien», sa vinner i herrenes individuelle klasse Halvor L. Wang etter målgang.

Beste lag ble Team Bunnpris Sauda med Runar Torpe Lien og Glenn Tore Løland. De fullførte løpet på 23.40.





Vinner av individuell klasse, Halvor Wang. (Foto: Kai-Otto Melau / Xtremeidfjord)



Team Bunnpris Sauda med Runar Torpe Lien / Glenn Tore Løland vant teamklassen. (Foto: Marte Haraldsen / Xtremeidfjord)





Team Bunnpris Sauda med hodelykter på natten. (Foto: Joakim Dokka / Xtremeidfjord)



Den prestisjefylte Leon-Prisen ble i år gitt til Steffen Wagner fra Tyskland. Prisen blir ikke utdelt hvert år, bare i de tilfellene der en deltager utøver en ekstra heltedåd ved å hjelpe en annen deltager i nød.

De raskeste over vidda:

Menn ind. (48 startet/41 fullførte): 1 Halvor Løvmark Wang Team Åsnes 23:45:00 2 Ådne Messel Nafstad Vørter Ultra 24:20:00 3 Ak Glück-Teigland 24:30:00 4 Roger Botnen 24:45:00 5 Petter Bøe Bjerknes Efteløt 25:10:00 Kvinner ind. (13 startet/10 fullførte): 1 Miriam Weierud 27:59:45 2 Bjørg-Marit Valland 28:00:16 3 Caroline Haug 29:25:00 4 Petrine Solli Veierød BSI Boat Club 32:55:00 5 Anne Kari Enes 34:20:00 Menn team (45 startet/40 fullførte): 1 Team Bunnpris Sauda Runar Torpe Lien / Glenn Tore Løland 23:40:00 2 Bruspulverguttene Hans-Marius Føleide / Simen Rørvik 25:20:00 3 Team Åsnes Fjellsport Arnstein Hurulin / Anders Vekve / Einar Idland 26:10:00 4 Buseth&Wiseth - Det bit itj. Sivert Wiseth / Per Jørgen Buseth 26:15:00 5 Dei tre bukkene bruse Asbjørn Wold / Åsmund Hove 26:40:00 Kvinner team (19 startet/15 fullførte): 1 Voss is Boss Ragne Elise Berre / Kaia Finne 28:03:00 2 En purk og en skurk Frøydis Varberg / Agnete Børnes 28:50:00 3 Team Agasøster Marit Innvær Agasøster / Tore Magnus Sleire 29:30:00 4 Team Bang Marianne Bang Hansen / Hege Saltnes 29:40:00 5 Team svigerinner prøver igjen Trine Alsgaard / Rønnaug Schei Alsgaard 29:50:00

«Verdens hardeste ekspedisjonsløp»

Åsnes Expedition Amundsen kalles ofte «verdens hardeste ekspedisjonsløp». Den dag i dag benyttes den aktuelle ruta til forberedelser for ekstreme polarekspedisjoner. Deltagerne krysser Hardangervidda med pulk, enten alene eller som lag med to eller tre deltagere. Ruta er verken merket eller oppkjørt, men deltagerne må innom sjekkpunkter underveis. Alt av nødvendig utstyr – mat, klær, kart og kompass må deltagerne selv frakte med seg i pulken som veier minimum 40kg. Ønsker man hvile må man etablere leirplass og sove i telt. Ingen assistanse blir gitt underveis i løpet, bortsett fra i nødstilfelle.





2/3 av deltagerne stilte i teamklassen. (Foto: Kai-Otto Melau / Xtremeidfjord)





Deltagerne blir spredd og går mest alene over vidda. (Foto: Kai-Otto Melau / Xtremeidfjord)





De fleste overnatter underveis. Maksimaltiden er 60 timer. (Foto: Kai-Otto Melau / Xtremeidfjord)



