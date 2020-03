Gaustaløpet, Telemarks eldste turrenn, ble arrangert lørdag 29 februar for 70 gang med 156 deltagere totalt, 81 av dem i den lengste løypa. Selv om været gav både snø og noe vind så var det bare smil å se blant deltakerne.



Herreklassen ble vunnet av junioren Vebjørn Hovdejord fra Heddal IL som slo Øivind Teigen fra Bolkesjø IL med ett sekund. I kvinneklassen gikk seieren til Kristin Antonsen fra Gransherad IL.





Snart start. (Arrangørfoto)





Starten har gått. (Arrangørfoto)



De raskeste på 50 km i Gaustaløpet:



MENN

1. Vebjørn Hovdejord, Heddal IL, M15-20, 2:25:03

2. Øivind Teigen, Bolkesjø IL, M41-50, 2:25:04

3. Gøran Syversen, Harastua IL, M451-50, 2:27:08

4. Thomas Edvard Just, Kamp/Vestheim IF, M21-30, 2:27:09

4. Mathias Ligaarden, Kamp/Vestheim IF, M21-30, 2:27:09



KVINNER:

1. Kristin Antonsen, Gransherad IL, K21-30, 2:49:00

2. Ingebjørg Trandum, BK Ski, K61-70, 3:27:08



ALLE RESULTATER





Vinnerne med velfortjente gavekort etter 50 raske kilometer. (Arrangørfoto)



Løypa går fra Rjukan Fjellstue (Tinn kommune) via Bitringsnatten (Tuddal, Hjartdal kommune) til Gransherad (Notodden kommune) og er på ca 50 kilometer. Det er klasser både for aktive og trimmere. Fra Bitringsnatten til Gransherad (trimklasse og ungdom) er lengden ca 25 km.



Løypa går i fint skogsterreng de første 19 km. Deretter ca 300 meter stigning på en lengde av 6 km til Bitringsnatten. Videre til Venås er det ca 20 km i lett skogsterreng ned mot Kålidalen og Venås. De siste 5 kilometerne er hovedsaklig nedoverbakker men med flatere terreng inn mot mål.



Løypekart i runmap.net

Løpets hjemmeside

Facebook