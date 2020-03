Igjen var det et flertall av barn som stilte til start i Skjergardskarusellen, en tredjedel av deltakerne var barn under 10 år. De aller fleste av disse løp kortløypen på 3 km, men der var også et par barn i langløypen som denne gangen var på 5 km. Arrangøren veksler på å ha langløypen 5 og 10 km mens kortløypen alltid er 3 km, og det ser jo ut til at dette er noe som passer de aller yngste.

Denne gangen var det fine forhold, det var ikke glatt og ikke så mye vind.

I 5km-løypen var det Ole Kristian Vikenes som kom først i mål, han vant her foran Simen Astrup og Christer Eide. I kvinneklassen ble det her en klar seier til Anja Kleiven Sætre, som tok andreplassen i forrige løp, og denne gangen var hun nesten tre minutter foran neste kvinne, Anne Marie Gjengstø Solsvik. Solveig Barmen-Johnsen tok tredjeplassen.

I kortløypen ble beste jente Sophia Nordeng-Johansen, foran Hanna Solsvik og Inger Elise J Økland. De beste guttene var Emil Iversen, Trym Myhr og Daniel Wasbø.

Klasse Antall Barn 0-10 28 K11-12 5 K30-39 10 K40-49 6 M11-12 6 M13-14 2 M15-16 1 M20-29 5 M30-39 9 M40-49 12 M60-69 2 Totalsum 86

Aldersfordelingen i Skjergardskarusellens løp 3. mars



Premiepallen for kvinner kortløypen: Hanna Solsvik, Sophia Nordeng-Johansen og Inger Elise J Økland.

10 beste kvinner 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 515 Sophia Nordeng-Johansen IL Skjergard/Nordre Fjell Barn 0-10 00:13:45 2 80 Hanna Solsvik Skjergard K11-12 00:15:46 3 414 Inger Elise J Økland ÅGOTNES K40-49 00:15:50 4 451 Karen Hansen ÅGOTNES K40-49 00:16:30 5 463 Athena Kvitle SKOGSVÅG Barn 0-10 00:16:50 6 506 Alva Engebergrisnes Nordre Fjell Friidrett Barn 0-10 00:17:13 7 196 Susanne Risnes Nordre Fjell K30-39 00:17:14 8 505 Malin Mauland Nordre Fjell Friidrett Barn 0-10 00:17:37 8 500 Thea Emilie Turøy Nordre Fjell Friidrett Barn 0-10 00:17:37 10 504 Andrine Garlid Nordre Fjell Friidrett Barn 0-10 00:17:42



Premiepallen for menn kortløypen: Trym Myhr, Emil Iversen og Daniel Wasbø

10 beste menn kortløypen:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 79 Emil Iversen Nordre Fjell M15-16 00:12:56 2 74 Trym Myhr Skjergard M11-12 00:13:21 3 498 Daniel Wasbø Nordre Fjell IL M11-12 00:13:25 4 50 Oscar Iversen Nordre Fjell Fotball Barn 0-10 00:13:41 5 59 Håkon Hellesøy RONG Barn 0-10 00:13:54 6 30 Thormod Hellesøy Skjergard M30-39 00:13:55 7 499 Julian Vatnvåg-Fjeldstad Skjergard M13-14 00:14:31 8 98 Aron Oen-Blom RONG M11-12 00:15:29 9 62 Robin Trondsen Skjergard IL Barn 0-10 00:16:02 10 61 Adrian Svellingen Skjergard Barn 0-10 00:16:16



Premiepallen kvinner langløypen 5km: Anne Marie Gjengstø Solsvik, Anja Kleiven Sætre og Solveig Barmen-Johnsen.

Resultater 5 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 86 Anja Kleiven Sætre MATHOPEN K30-39 00:20:27 2 3 Anne Marie Gjengstø Solsvik RONG K30-39 00:23:13 3 147 Solveig Barmen-Johnsen RONG K30-39 00:24:50 4 142 Anita Barmen-Fløisand RONG K30-39 00:25:57 5 489 Aina Vatnvåg-Fjeldstad RONG K30-39 00:27:22 6 517 Agnete Rong RONG K30-39 00:27:29 7 496 Evi Solttun KOLLTVEIT Barn 0-10 00:27:50 8 85 Hilde Vik Team ØUS K40-49 00:28:45 9 100 Lilly Kleppestø RONG K11-12 00:29:19 10 91 Aud Helen Solsvik Team ØUS K40-49 00:29:20





Premiepallen for langløypen 5 km: Simen Astrup, Ole Kristian Vikenes og Christer Eide.

10 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 16 Ole Kristian Vikenes Skjergard IL M20-29 00:16:52 2 434 Simen Astrup Hageland Sotra Hagesenter M20-29 00:17:57 3 87 Christer Eide STRAUME M30-39 00:18:50 4 418 Thomas Hæsken RONG M30-39 00:18:56 5 493 Jan Martin Skoge-Antonsen FJELL M40-49 00:19:40 6 29 Nils Jakob Solsvik Toftøy IL M30-39 00:20:04 7 28 Remi-Andre Vetås STRAUME M30-39 00:20:30 8 145 Jørgen Fjeldberg BØNES M30-39 00:21:00 9 17 Kristoffer Monsen RONG M20-29 00:21:25 10 33 Jørgen Viksund RONG M40-49 00:21:30



Klar for start i kortløypen.



Jone Hop styrer tidsregistreringen mens Espen Thorbjørnsen foretar premieutdeling.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst i artikkelen.