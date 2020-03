Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen av Kondis nr. 2 her på kondis.no. I bladet får du spennende intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer og reportasjer fra både inn- og utland.



Les den elektroniske utgaven av Kondis nr. 2 her!





Gustav Iden er bare 23 år, men har i flere år vært en av verdens beste triatleter. Så har han da også lagt ned enorme treningsmengder siden han var tidlig i tenåra, og treningsuker på ca. 35 timer er ikke uvanlig.



Men for Gustav Iden er treningen på ingen måte noe ork.



- Min største styrke er treningsgleden. Jeg gjør dette fordi jeg synes det er gøy, og fordi jeg har satt meg høye mål. Naturligvis kan det av og til være vanskelig å komme i gang med treningen, men når kroppen først har kommet i gang, er det bortimot alltid en fornøyelse, forteller den ambisiøse bergenseren. I Kondis nr. 2 får du helt konkrete eksempler på hvordan han legger opp treninga.



Vi møter også en annen av våre virkelig store idrettsutøvere, Didrik Tønseth. Riktignok har trønderen slitt med formen denne vinteren, etter at han fikk et magevirus i forkant av EM terrengløp i desember. Til Kondis forteller han åpent om oppveksten da han figtha med Sondre Nordstad Moen i både løping og langrenn, og vi får også innblikk i hvordan han trener i dag. Den langsiktige planen hans er å gjøre et helhjerta forsøk som løper når han om noen år trapper ned som skiløper.



Bare 20 år gamle Kristine Lande Dommersnes vant 3000 m i NM innendørs i vinter. Hun er en av mange gode løpere fra Haugesund, og med god hjelp av trener Kåre Osnes har hun hatt fin framgang frå år til år. I bladet får vi vite om både måla hennes og hvordan hun trener for å nå dem.



Kondis' ernæringsfysiolog, Ane Korsvold, skriver denne gangen om hva det kan skyldes at noen satsende idrettsuøvere sliter med å holde vekta oppe. Hun gir også råd om hva en kan gjøre for å forhindre næringsunderskudd og medfølgende svekkelse av helse og prestasjonsevne.



I vår serie om ulike maratontreningsprogram tar Nina Wavik Ytterstad for seg Marius Bakkens "100 Day Marathon Plan". Nina har brukt dette programmet til alle sine 20 maratonløp - med stor suksess - og hun forteller åpent om både hva hun liker og ikke liker fullt så godt ved opplegget. En smakebit på innholdet i øktene får vi også.



For de som har 5 eller 10 km som mål til våren, har Andreas Grøgaard laga et detaljert dag-for-dag-program enten du vil løpe tre eller fem ganger i uka. Her får du del to av programmet som byr på varierte og effektive økter fram mot målet. I sin serie "20 kjappe" har den samme Grøgaard intervjua, Einar Johan Melsom som presterer på høyt nivå i både orientering og løping.



Strindheim-trener Bjarne Vad Nilsen har skrevet en fagartikkel med 11 punkt som bør være på plass for å prestere bra på mellom- og langdistanseløping. Særlig er det punkt 3 - disponering av løp - som blir vektlagt, og her får du mange nyttige tips om hvordan du kan legge opp løpet for å sikre et best mulig resultat.



Kondis har som vanlig testa utstyr, og Sven Kilander har prøvd to gode topptursekker. Han har også vært på familieferie i Alpene og rapporterer om store opplevelser på randonéeskiene for både de voksne og den yngre generasjonen.



Bladet byr ellers på både overraskelser og faste spalter som "Under lupen", "Annerledesløperen", "Norge Rundt", "Perspektiv" og "Spør ekspertene". I den siste er temaet laktatmåling, og Kondis-ekspertene forteller om hvor viktig denne formen for intensitetsstyring er i deres egen idrett.



Har du ting du lurer på, er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no. Ekspertene svarer gladelig enten det er noe om trening, skader, kosthold eller noe annet idrettsrelatert du lurer på.



Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese mars-nummeret i digital utgave her. Samme sted vil du som medlem også finne alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til i dag. Medlemmene vil få papirutgaven av nr. 2-2020 i posten løpet av uke 11.



Gustav Iden trør i veg på en av sine mange og lange treningsturer. (Foto: Mikal Iden)