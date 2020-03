Onsdag kveld åpnet påmeldingen til Oslos største løpskarusell, Sognsvann Rundt Medsols 2020. Dette blir løpskarusellens 20. sesong og 1. april løpes karusellen i gang med SRM nummer 561.

Gratis for barn og unge

Tirsdag kom arrangøren med en gledelig nyhet til ivrige unge (under 16 år) som har lyst til å delta på Sognsvann Rundt Medsols. Det blir gratis deltakelse i hvert eneste SRM. Leiebrikken koster ellers 80 kroner per løp.





Ungdommer fra Tåsen skole på løpet 10. mai 2019. Hvis de kommer tilbake i år løper de gratis (Foto: SRM)

Billig for familier

Onsdag fulgte arrangøren opp med at det vil kun koste 160 kr å delta med hele familien, så er man flere enn to er det mye penger å spare.





Famlien Terje Hole / Brynhild Synstnes med barna Ingeborg, Iver og Ada på et løp i 2018. I år kan alle løpe med leiebrikker for 160 kroner totalt. (Foto: SRM)

NYE priser for deltakelse:

• Egen tidtakerbrikke 775.- kr (dette er prisen som Eqtiming tar for brikken)

• Leiebrikke per løp 80.- kr.

• Brikke kjøpt annet sted 220.- kr. (BKAS)

Men det blir også GRATIS å delta for barn og ungdom under 16 år hele sesongen.

Familier som melder seg på betaler aldri mer enn 160 kroner.



Melder man seg på før 18. mars er man med i trekning av gavekort (verdi 500 kroner), eller hvis man kjøper egen tidtakerbrikker trekker vi ut tre vinnere som får tilbakebetalt

prisen for brikke (775 kroner)





Får vi se slike felt i år. Dette er fra 13. mai 2015. (Foto: Jørgen Lindalen)

