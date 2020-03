Da de gode Vareggløperne Lina Rivedal og Tage Morken Augustson ble foreldre i fjor høst stoppet ikke det løpingen for dem, og da det siste løpet gikk i Frikarusellen på Espeland i Bergen stilte Tage med barnevogn. Det resulterte i en klar seier til Lina mens Tage tok en 6. plass, som han for øvrig delte med to andre Vareggløpere.

Det er imponerende å komme igjennom en 5 km på 18:19 mens man dytter en barnevogn, men Tage er ikke helt sikker på om tiden blir godkjent:

– Det ble litt grining rett etter start så jeg måtte stoppe opp, så da de andre kom tilbake fra vending snudde jeg der jeg var, det var vel ikke helt ved vendingspunktet.

Men deretter kjørte han opptrekk for Lina inn mot mål og da gikk det unna med barnevognen!

Det ble Varegg også på andreplass med Kristine Fjellanger, hun ble etterfulgt av Heidi Espedal.

Beste herre ble den lokale løperen Espen Borge Joensen som med den sterke tiden 15:46 plasserer seg som den fjerde beste på Kondisstatistikken for 5 km i år. Nå var det også toppforhold i løypen denne gangen: ikke noe fare for is, delvis tørr asfalt og vindstille.

Både Lina Rivedal og Tage Morken Augustson har markert seg med sterke prestasjoner i gateløp i år, senest i forrige Necon Vinterkarusell der Lina vant og Tage tok tredjeplass, og Tage satte også ny løyperekord i Maratonkarusellen i januar. Så det er klart dette paret trenger en rasktrullende barnevogn!



Espen Borge Joensen er den første løperen som svinger inn mot Espeland Idrettsplass, på den gode tiden 15:46.

Tage kjører opptrekk for Lina inn mot mål.

Kristine Fjellanger løper inn til en klar andreplass, her ved siden av Christian Balchen. Jernbanelinjen brukes kun til veterantog om søndagene så det er liten risiko med å krysse her.

Se flere bilder i bildekarusellen øverst i artikkelen.